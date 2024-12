Milestone réinvente Screamer, le jeu iconique des années 90

Partager Facebook

Fidèle à l’esprit novateur de l’original, Milestone a réimaginé sa licence la plus emblématique en s’appuyant sur plus de 30 ans d’expertise dans les jeux de course. Le résultat : une toute nouvelle expérience de course intégrant des mécaniques de combat, destinée à marquer durablement le genre, tout comme l’a fait le jeu des années 90.

Ce nouveau Screamer combine à la perfection l’action arcade à haute intensité avec des mécaniques de gameplay révolutionnaires et une histoire profonde enrichie par des arcs narratifs interconnectés. Inspirée par les animés et mangas des années 80 et 90, la trame narrative et le cadre visuel sont au cœur de l’expérience. Le jeu bénéficie de contributions de partenaires d’exception, notamment des cinématiques animées réalisées en collaboration avec Polygon Pictures, l’un des studios d’animation japonais les plus anciens et respectés, ainsi que la participation de Troy Baker, célèbre acteur américain et voix iconique dans l’industrie du jeu vidéo.

Mêlant des thèmes comme la volonté humaine, la vengeance, l’amour et la cupidité à des éléments classiques de science-fiction, Screamer plonge les joueurs dans un affrontement entre désirs personnels et forces extérieures cherchant à les contrôler. Cette aventure s’articule autour d’un casting diversifié de personnages participant à un tournoi de courses clandestines organisé par une mystérieuse figure.

Prévu pour 2026, Screamer sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.