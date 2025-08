Partager Facebook

Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de contrer un méga coup mondial élaboré par une bande de malfrats extrêmement rusés auxquels personne ne s’attendait : les Bad Girls.

Riche en courses poursuites, cascades et explosions, ce film d’animation au rythme endiablé enchaîne les péripéties et retournements de situations. Le scénario, retors à souhait, est fort habilement construit. Visuellement inventif, le film traite de la réinsertion, de seconde chance, de rédemption et de solidarité. Un divertissement familial qui saura charmer tant les petits que les grands !

Les Bad Guys 2

Un film de Pierre Perifel, JP Sans

Distributeur : Universal Pictures

Durée : 1h40

Age légal : 6 ans

Age suggéré : 8 ans

Date de sortie : mercredi 31 juillet 2025