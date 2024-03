Les constructeurs chinois de smartphones montent en gamme

Partager Facebook

À Barcelone, Xiaomi et Honor ont dévoilé leurs nouveaux smartphones haut de gamme, marquant un tournant dans la stratégie des constructeurs chinois.

Honor a présenté le Magic6 Pro vendu à 1 300 euros, tandis que Xiaomi a lancé les Xiaomi 14 et 14 Ultra, disponibles à partir de 1 000 euros. Ces modèles, technologiquement avancés avec des fonctionnalités photographiques de premier plan, rivalisent en prix avec les derniers modèles de Samsung et Apple. Jusqu’à récemment, les constructeurs chinois se focalisaient sur des modèles offrant un rapport qualité-prix compétitif, mais cette approche évolue.

Les comportements des consommateurs changent, avec un renouvellement de smartphones de plus en plus tardif, passant de deux à trois ans. Les ventes de smartphones ont ainsi baissé de 11% en 2022 et de 3,2% en 2023, incitant les fabricants à vendre moins de smartphones. Parallèlement, les modèles ultra-premium connaissent un succès croissant, profitant notamment à Apple, qui a surpassé Samsung en 2023 en capitalisant sur sa position ultra-premium et en tirant profit du fait que les consommateurs sont prêts à dépenser davantage.

Les constructeurs chinois, tels que Xiaomi et Honor, cherchent à créer de la valeur sur chaque produit vendu pour maintenir leur croissance. Cela nécessite une montée en gamme et un changement d’image, passant de marques offrant des alternatives moins chères à Samsung et Apple à des références de l’entrée au haut de gamme. Pour Xiaomi, en particulier, cela représente un défi majeur, car la marque était précédemment perçue comme un challenger offrant des modèles moins chers. La confiance des partenaires commerciaux reste cruciale, d’autant plus que Huawei et OPPO ont connu des difficultés, refroidissant la confiance des distributeurs et opérateurs dans les marques chinoises. Ce changement de cap vers l’ultra-premium nécessite du temps et des efforts pour gagner la confiance du marché.