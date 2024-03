Partager Facebook

Razer, dévoile deux nouvelles références pour sa gamme de produits audio : les Razer Seiren V3 Chroma et Seiren V3 Mini. Ces microphones allient le style emblématique de Razer avec des fonctionnalités de pointe pour s’imposer au centre de tous les setups dédiés au jeu, au streaming ou à la création de contenu.

Razer Seiren V3 Chroma : quand le style rencontre une pléthore de fonctionnalités

Le Razer Seiren V3 Chroma redéfinit de nouveaux standards pour les microphones USB dans le monde du gaming. Il allie une excellente restitution audio avec une expérience RGB époustouflante. Propulsé par Razer Chroma™ RGB, il réagit en symbiose avec les différents événements se déroulant en jeu comme en stream. Il offre des effets lumineux saisissants qui installent une ambiance unique une fois le live lancé.

Au cœur du Seiren V3 Chroma se trouve un micro supercardioïde à condensateur capable de capturer un niveau de détail exceptionnel pour restituer chaque nuance de la voix. De plus, sa conception offre un angle de capture du son resserré pour minimiser efficacement les bruits de fond. Le micro assure des échanges limpides, que ce soit en jeu avec ses coéquipiers ou pendant une prise de parole lors d’une réunion en ligne.

Le Seiren V3 Chroma est doté d’un capteur multifonctions « Tap-to-Mute », qui offre un panel complet de commandes intuitives ajustables à la volée. D’une simple pression du doigt, les utilisateurs ont un contrôle total sur la sortie audio et peuvent au choix activer ou désactiver le micro, gérer le limiteur de gain digital ainsi que l’éclairage, mais aussi vérifier le niveau sonore du périphérique grâce aux témoins lumineux. En live comme en partie compétitive, le micro assure une expérience audio sans faille.

Razer Seiren V3 Mini : mini format, grande clarté

Fort du succès de son prédécesseur, le Seiren V3 Mini conserve son format compact tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, un capteur intuitif « tap-to-mute » avec son témoin lumineux pour un meilleur contrôle et une lecture de l’information optimale, un mixage audio intégré via Razer Synapse et une fréquence d’échantillonnage améliorée pour des performances audio supérieures. Des arguments de poids qui imposent le Seiren V3 Mini comme une solution indispensable pour les streamers et les joueurs à la recherche d’un micro capable de proposer une restitution sonore de haute volée avec un design minimaliste.

Pour les créateurs de contenu comme pour les joueurs, atténuer le bruit de fond peut être un vrai défi au quotidien. Le micro est conçu pour assurer une captation des voix précise et détaillée, notamment grâce à un condensateur de 14 mm particulièrement efficace dans les plages de fréquences élevées. Grâce à la directivité supercardioïde du Seiren V3 Mini, la voix est parfaitement isolée. Aucune nuisance sonore ne vient parasiter l’expérience. De son côté, le capteur « Tap-to-Mute » et son témoin lumineux offrent un contrôle optimal et une meilleure lecture de l’information. Une fonctionnalité qui peut s’avérer cruciale en live ou lors de parties compétitives.

Razer Seiren V3 Chroma

$129.99 USD / 149.99€ MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 29 février 2024.

Razer Seiren V3 Mini

$59.99 USD / 59.99€ MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 29 février 2024.