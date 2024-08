Les créateurs d’Unravel annoncent : Hela

Conçu par les créateurs d’Unravel, Hela est le premier titre de ce studio composé de vétérans de l’industrie et de nouveaux talents. La première bande-annonce a été diffusée en exclusivité dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de la gamescom.

« Hela est un jeu qui cherche à apporter de la joie au fil de l’exploration d’un monde très authentique dont on espère qu’il séduira le grand public par son originalité, » déclare Martin Sahlin, directeur créatif de Windup Games, « Nous voulons donner vie à ce monde ludique et fantastique qui nous entoure, mais aussi proposer une expérience sérieuse et sincère avec une histoire qui impliquera réellement les joueurs.«