Du nouveau avec Civilization VII en février 2025!

L’année 2025 s’annonce sous le signe du renouveau pour les passionnés de jeux vidéo de stratégie. Firaxis Games a officiellement révélé, lors de la Gamescom 2024, la sortie tant attendue de Sid Meier’s Civilization VII, fixée au 11 février 2025.

Cet événement revêt une importance particulière, d’autant que le dernier opus, Civilization VI, remonte à 2016. Loin de se limiter à une simple mise à jour, cette nouvelle édition promet une évolution majeure dans l’univers des jeux de stratégie.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, Civilization VII sera accessible sur l’ensemble des consoles dès son lancement. Que vous soyez adepte du jeu sur PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox ou encore Nintendo Switch, l’art de la stratégie transcendera désormais les barrières technologiques. Ce septième volet introduira également un éventail d’innovations significatives.

Les concepteurs ont introduit une mécanique inédite : « Avec Civ VII, vous choisirez une nouvelle civilisation au commencement de chaque âge, qui s’appuiera sur les fondements que vous aurez établis avec votre empire actuel. » Ainsi, la sélection de votre civilisation au début de chaque nouvelle ère sera conditionnée par le contexte historique et les réalisations de votre empire précédent.

Les joueurs pourront évoluer à travers trois grandes époques historiques – l’Antiquité, l’Âge des Grandes Découvertes et l’Ère Moderne – avec la liberté de les aborder soit de manière continue, soit indépendamment les unes des autres. Par ailleurs, pour enrichir l’expérience et offrir une plus grande diversité, il sera possible de « mélanger et assortir les leaders potentiels en les associant à des localisations historiques non conventionnelles. »

En définitive, Civilization VII s’annonce comme un vent de fraîcheur, offrant aux joueurs des intrigues et des situations plus créatives que jamais.