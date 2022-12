« Les crimes de nos pères », le dernier thriller de Asa Larson

Partager Facebook

Amateurs de polars scandinaves, « Les crimes de nos pères » de Asa Larson est pour vous. Dernier volet de la série Rebecka Martinsson, ce thriller se situe comme les précédents au carrefour de la littérature et du polar. Avocate établie à Stockholm, Rebecka Martinsson-ci est revenue à Kirana, sa terre natale, où elle est devenue procureure. Dans cette nouvelle vie, elle travaille en collaboration avec la police locale dirigée par Anna-Maria Mella.

Le pitch de ce nouvel opus ? Sur une petite île du nord de la Suède, on découvre coup sur coup deux cadavres. Si le premier décès est récent, l’autre remonte à… il y a plus de cinquante ans. Quel est leur lien ? Et où s’arrêtera ce sinistre décompte ? Criminalité organisée, escroquerie immobilière, prostitution… Rebecka remonte une piste aux ramifications inattendues et multiples, loin d’imaginer qu’elle va lui révéler de terribles secrets sur l’histoire de sa propre famille.

Un polar très bien écrit qui vous plongera dans les paysages crépusculaires de l’Arctique et au plus profond de l’âme humaine.