Les dernières tablettes de Samsung sont dotées de fonctions IA avancées et d’un écran plus grand

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec la Galaxy Tab S10 FE et la Galaxy Tab S10 FE+, Samsung présente la nouvelle génération de ses tablettes au design premium. Elles offrent les plus grands écrans de la série Galaxy Tab S FE avec un cadre fin ainsi que de multiples possibilités d’utilisation, du divertissement à l’apprentissage et au travail, en passant par le traitement des tâches quotidiennes. En Suisse, les nouvelles tablettes peuvent être commandées dès maintenant en Gray, Silver et Light Blue.

La Samsung Galaxy Tab S10 FE+ avec un écran de 13,1 pouces combine le design bien connu de la série Galaxy Tab S avec un cadre étroit. Les nouvelles tablettes ont ainsi un écran presque 12 % plus grand que celui du modèle précédent. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz 1 produit une lecture fluide, tandis que la luminosité de l’image, qui peut atteindre 800 nits en mode High- Brightness (HBM), garantit une expérience visuelle claire lors du visionnage de vidéos ou de jeux. Le Vision Booster adapte automatiquement la luminosité, même lorsque les conditions d’éclairage changent, tout en particulier la partie de lumière bleue afin de soulager les yeux.

Des performances élevées combinées à un design élégant

La série Samsung Galaxy Tab S10 FE aide à travailler ou à étudier de manière productive et offre un jeu rapide et fluide. Des performances élevées permettent aux utilisatrices et utilisateurs de passer facilement d’une application à une autre. L’appareil photo haute résolution de 13 MP situé à l’arrière permet de capturer les moments de la vie quotidienne ou du travail avec une qualité brillante.

Cette polyvalence, qui va de l’utilisation performante sur le lieu de travail aux jeux intensifs, accompagne les utilisatrices et utilisateurs où qu’ils soient. Idéale pour les déplacements, la Samsung Galaxy Tab S10 FE est plus de 4 % plus légère que le modèle précédent, résistance, robustesse et, comme la série Galaxy Tab S10, certifiée IP68. 2 Les deux modèles sont disponibles en trois jolies couleurs et avec différentes capacités de stockage, selon l’endroit où elles sont utiles.

La série FE dotée pour la première fois de fonctions AI

Les Samsung Galaxy Tab S10 FE+ et Galaxy Tab S10 FE sont les premiers modèles de la série FE à être dotés de fonctions AI modernes. 3 En partie de police :

« Circle to Search » avec Google 4 : les utilisatrices et utilisateurs peuvent facilement rechercher des contenus qui s’affichent à l’écran. Il est également possible de consulter directement des traductions ou des aides aux devoirs avec des explications étape par étape, le tout sur un grand écran.

: les utilisatrices et utilisateurs peuvent facilement rechercher des contenus qui s’affichent à l’écran. Il est également possible de consulter directement des traductions ou des aides aux devoirs avec des explications étape par étape, le tout sur un grand écran. Les fonctions Samsung Notes, telles que l’assistant mathématique 5 pour une résolution plus rapide des problèmes mathématiques et le mode d’écriture 6 pour redresser l’écriture manuscrite lors de la prise de notes, facilitent le travail quotidien.

pour une résolution plus rapide des problèmes mathématiques et le mode d’écriture pour redresser l’écriture manuscrite lors de la prise de notes, facilitent le travail quotidien. Les assistants AI peuvent être lancés via le bouton AI 7 sur le Book Cover Keyboard (Slim). En outre, les assistants AI peuvent être personnalisés aux préférences individuelles.

sur le Book Cover Keyboard (Slim). En outre, les assistants AI peuvent être personnalisés aux préférences individuelles. L’outil « Object Eraser » 8 permet d’éliminer sans effort les objets indésirables des photos, avec affichage de suggestions automatiques pour des rapides et faciles.

permet d’éliminer sans effort les objets indésirables des photos, avec affichage de suggestions automatiques pour des rapides et faciles. La fonction « Best Face » 9 permet de réaliser des photos de groupe parfaites. Elle sélectionne les meilleures expressions du visage parmi les informations d’image disponibles et les assemble en conséquence.

permet de réaliser des photos de groupe parfaites. Elle sélectionne les meilleures expressions du visage parmi les informations d’image disponibles et les assemble en conséquence. La fonction « Auto Trim » 10 donne vie à vos moments préférés. Les vidéos sont parcourues automatiquement et les reels des moments forts sont assemblés.

donne vie à vos moments préférés. Les vidéos sont parcourues automatiquement et les reels des moments forts sont assemblés. Les applications et outils préinstallés 11 tels que LumaFusion, Goodnotes 12 , Clip Studio Paint 13 , Noteshelf 3 14 , Sketchbook et Picsart 15 créent une base pour encore plus de créativité.

Pour des expériences IA encore plus intuitives, la série Galaxy Tab S10 FE peut être combinée de manière transparente avec d’autres appareils Samsung Galaxy. Par exemple, la fonction de vision cartographique 3D, similaire à celle de la Samsung Galaxy Tab S10, permet aux utilisateurs et utilisateurs d’avoir une vue d’ensemble de leurs appareils intelligents connectés, de voir par exemple si quelqu’un a laissé la porte du réfrigérateur ouverte ou si la lumière est encore allumée, et de les commander directement. Les mises à jour de l’état des appareils compatibles SmartThings apportent également une sécurité aux utilisatrices et utilisateurs lorsqu’ils sont en déplacement.



Comme tout appareil Samsung Galaxy, la nouvelle série Galaxy Tab S10 FE se caractérise par de puissantes fonctions de sécurité : la plateforme de sécurité multicouche Samsung Knox sert à protéger les informations sensibles et les vulnérabilités potentielles avec du matériel de bout en bout et offre une détection des menaces en temps réel.

Prix et disponibilité

En Suisse, la Samsung Galaxy Tab S10 FE et la Galaxy Tab S10 FE+ peuvent être commandées dès maintenant. Les deux modèles sont livrés avec le S Pen et sont disponibles en trois couleurs : Gray, Silver et Light Blue. 16 Les modèles sont disponibles à partir de CHF 499 (prix de vente conseillé ; Galaxy Tab S10 FE WiFi) ou CHF 649 (prix de vente conseillé ; Galaxy Tab S10 FE+ WiFi).