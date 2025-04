Le cinéma arrive à la maison : Sony annonce de nouveaux produits audio BRAVIA Theater pour une expérience de home cinéma améliorée

Partager Facebook

Vos films et émissions préférées vous procureront une immersion parfaite grâce à une nouvelle barre de son, un nouveau système de son surround à domicile, des enceintes arrière et un caisson de basses.

Sony dévoile sa gamme 2025 de produits audio à domicile BRAVIA Theater , conçu pour apporter le meilleur de l’expérience cinématographique avec un son surround immersif permettant une association parfaite avec une installation home cinéma. La nouvelle gamme BRAVIA Theater prend en compte les différences entre l’environnement du cinéma et celui de la maison. Les cinémas utilisent de nombreux haut-parleurs placés au plafond et sur les murs afin de créer un champ sonore localisé et immersif. Avec BRAVIA Theater , il est possible de vivre une expérience audio cinématographique comparable à celle du cinéma chez soi. Cette nouvelle gamme comprend la BRAVIA Theater Bar 6 (une barre de son 3.1.2 canaux avec un caisson de basses sans fil) et leBRAVIA Theater System 6 (système home cinéma 5.1 canaux) , qui offre une expérience audio cinématographique immersive en toute autonomie. Les BRAVIA Theater Rear 8 (haut-parleurs arrière) et leBRAVIA Theater Sub 7 (caisson de basses) offre par ailleurs un grand choix d’enceintes de basses en les connectant à une barre de son compatible 1 telle que la BRAVIA Theater Bar 9 pour la BRAVIA Theater Bar 8 afin de canaliser encore plus précisément l’expérience cinématographique à domicile. Ces quatre nouveaux produits BRAVIA Theater reproduisent l’intention des ingénieurs du son du film et apportent l’authenticité d’un son digne du cinéma dans le confort de son salon.

Sony présente également de nouveaux téléviseurs BRAVIA , consolidant ainsi sa volonté d’étendre la gamme BRAVIA pour couvrir l’ensemble du spectre de produits de divertissement à domicile.

Les professionnels de la production cinématographique utilisent une grande variété de produits Sony, comme les caméras de cinéma numérique et les écrans professionnels, ce qui permet à l’entreprise de comprendre en profondeur ce domaine d’activité et les intentions des cinéastes et des créateurs de contenus. La nouvelle gamme de TV BRAVIA et de barres de son reposent sur les créateurs et les spectateurs, permettant à l’expérience cinématographique ultime de briller dans le confort de son domicile, conformément aux intentions du cinéaste.

BRAVIA Theatre Bar 6

La BRAVIA Theater Bar 6 est une barre de son 3.1.2 canaux qui offre un son surround immersif et des dialogues clairs. Elle s’accompagne d’un caisson de basses sans fil pour offrir un son équilibré dans les basses. Sa compatibilité Dolby Atmos® et le DTS:X® assurent un son surround cinématographique et puissant. Les technologies Vertical Surround Engine et le S-Force PRO Front Surround de Sony offrent par ailleurs un rendu plus réaliste et multidimensionnel aux autres formats. Grâce à cette technologie de mixage exclusive de Sony, vous pouvez profiter d’un son surround tridimensionnel non seulement avec des contenus comportant un format de son surround, mais aussi avec les contenus en stéréo. Pour des dialogues clairs et une image sonore précise, un haut-parleur central dédié garantit une reproduction cristalline des voix dans chaque scène. En associant le BRAVIA Theater Bar 6 à un téléviseur compatible BRAVIA 2 , le Voice Zoom 3™ de Sony, alimenté par un apprentissage automatique par IA, reconnaît les voix humaines et amplifie ou limite leur volume afin que même un faible dialogue ressorte fort et clair.

Système de cinéma BRAVIA 6

Le BRAVIA Theater System 6 est un système son 5.1.2 canaux complet et puissant de 1000 W accompagné d’un caisson de basses, et de deux enceintes arrière, qui fournit un son plus profond, plus riche et parfaitement équilibré. L’ensemble de haut-parleurs 5.1.2 apporte à l’audio profondeur, clarté et puissance, tandis que le support du Dolby Atmos et du DTS:X génère un paysage sonore multidimensionnel immersif. Il est alimenté par les technologies Vertical Surround Engine et le S-Force PRO Front Surround , qui donnent vie aux films conformément aux intentions des créateurs en offrant également un son multidimensionnel plus réaliste aux autres formats. Comme la BRAVIA Theater Bar 6 , ce système home cinéma profite du Voice Zoom 3™ 3 , qui utilise des algorithmes pilotés par l’IA pour garantir que les dialogues faibles soient forts et clairs. Pour une immersion plus excitante et pour écouter vos meilleures playlists de musique, le Multi Stéréo permet de répondre au son stéréo de la gauche et de la droite vers le centre et l’arrière, pour renforcer le son de plusieurs directions, et renforcer un équilibre des sons entre les différents haut-parleurs.

Les BRAVIA Theater Rear 8 et BRAVIA Theater Sub 7 sont des haut-parleurs optionnels qui peuvent renforcer votre installation home cinéma actuelle. Le son cinématographique peut être enrichi en connectant sans fil les BRAVIA Theater Rear 8 à une barre de son compatible 4 afin de créer une expérience de son spatial à 360° améliorée, optimisée pour votre intérieur précis à l’aide de la technologie exclusive 360 ​​Spatial Sound Mapping de Sony. Le BRAVIA Theater Sub 7 ajoute cette basse supplémentaire qui fera ressentir l’action frénétique à l’écran. Le design fin et compact du BRAVIA Theater Sub 7 permet de les installer de deux manières 4 . Les haut-parleurs optionnels profitent d’un design de qualité qui s’accordera visuellement à des lieux de vie très variés.

Intégration naturelle avec les TV BRAVIA

En associant un téléviseur BRAVIA à un produit audio à domicile BRAVIA Theater , l’utilisateur peut profiter d’une expérience unifiée pour se concentrer sur ce qui est vraiment important : les émissions et les films captivants. Pour une simplicité d’utilisation maximale, les BRAVIA et BRAVIA Theater peuvent être contrôlés depuis un smartphone. Avec l’application BRAVIA Connect , il est possible d’ajuster le volume et les réglages, et même de vérifier son installation, sans utiliser la télécommande ni les menus de l’écran. Les BRAVIA et BRAVIA Theater peuvent également être contrôlés simultanément sur un seul écran sans changer de télécommande. Par ailleurs, il est possible de contrôler les fonctions comme le champ sonore et le volume en utilisant la télécommande du téléviseur. Avec une interface utilisateur intégrée, les réglages de la barre de son apparaissent automatiquement dans le menu de réglages rapides de BRAVIA .

Les produits audio à domicile BRAVIA Theater et l’environnement

Réduction de l’utilisation du plastique neuf :

Sony a lancé un plan environnemental baptisé Road to Zero , qui vise à ce que ses activités et le cycle de vie de ses produits atteignent un impact environnemental nul d’ici 2050. Pour contribuer à cette vision, les produits audio BRAVIA Theater réduisent la quantité de plastique 5 dans l’emballage. La toile 6 utilisée dans les produits audio domestiques BRAVIA Theater est recyclée à partir de bouteilles en PET 7 . Le matériau a été sélectionné avec soin pour optimiser la qualité sonore, le design, la texture et la couleur.

Les produits audio BRAVIA Theater et l’accessibilité

Pour aider les handicapés visuels à installer les produits audio domestiques BRAVIA Theater , un carré en relief sur l’emballage indique un code QR 8 pour l’application BRAVIA Connect 9 , qui prend en charge les lecteurs d’écran. Des points tactiles sur les éléments du BRAVIA Theater Bar 6 et du BRAVIA Theater System 6 indiquent le port HDMI eARC pour le connecteur à un téléviseur.

Prix ​​et disponibilité

Le BRAVIA Theater Bar 6 sera disponible à partir du 10 avril 2025 au prix de vente conseillé de 499 CHF .

Pour la liste complète des caractéristiques et plus d’informations, rendez-vous sur ce lien

Le BRAVIA Theater System 6 sera disponible à partir du avril 2025 au prix de vente conseillé de 599 CHF.

Pour la liste complète des caractéristiques et plus d’informations, rendez-vous sur ce lien

Le BRAVIA Theater Rear 8 sera disponible à partir du juin 2025 au prix de vente conseillé de 499 CHF.

Pour la liste complète des caractéristiques et plus d’informations, rendez-vous sur ce lien

Le BRAVIA Theater Sub 7 sera disponible à partir du mai 2025 au prix de vente conseillé de 299 CHF.

Pour la liste complète des caractéristiques et plus d’informations, rendez-vous sur ce lien