Dans son dernier livre publié aux éditions Buchet-Chastel, le magistrat Eric Halphen raconte avec brio la mécanique infernale qui va s’enclencher lorsque Jessica, la femme de Mehdi Azzam, star du foot, l’accuse publiquement de violences conjugales et quitte le domicile familial avec leurs deux filles.

Après un échec professionnel en Angleterre, Mehdi a rejoint le club de Reims. Il mène un grand train de vie, roule en Aston Martin, vit dans une superbe maison avec piscine entouré de sa femme et de ses deux filles. Mais sa vie de rêve va se transformer en cauchemar lorsque commence le grand déballage suite aux révélations fracassantes de Jessica. Eric Halphen analyse l’emballement médiatique et l’onde de choc provoquée à tous les niveaux par ces déclarations: les enfants du couple ainsi que leurs familles respectives seront bien sûr impactés par la situation. Sans compter que de nombreux acteurs vont s’en mêler : agente, entraîneur, Président du club, journalistes, avocats, membres d’associations féministe ou antiraciste. Une véritable folie va également s’emparer des réseaux sociaux. Tout le monde cherche à tirer profit de cette affaire que ce soit sur un plan financier ou pour défendre une cause. Sans se soucier de la vérité qui importe peu.

Dans ce roman choral, l’auteur explore magistralement les divisions qu’entraîne cette affaire et dénonce les dérives d’une société qui ne cherche pas à connaître ce qui s’est réellement passé, qui ne s’intéresse pas à savoir si les faits sont avérés ou pas. Un roman coup de coeur terriblement d’actualité écrit d’une plume rythmée et qui passionnera même ceux qui ne sont pas amateurs de ballon rond.