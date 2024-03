Une date pour le retour de MultiVersus

Partager Facebook

Warner Bros. Games a annoncé que MultiVersus, le jeu de combat de plateforme gratuit mettant en scène un casting de personnages emblématiques, sortira officiellement le 28 mai 2024. MultiVersus sera disponible avec un nouveau mode PvE, plus de héros et de personnalités jouables, des niveaux supplémentaires basés sur des univers et des environnements réimaginés, des parties en ligne sans égales, des visuels améliorés et bien plus encore. MultiVersus sera disponible en téléchargement gratuit sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store) avec une prise en charge totale du cross-play et de la cross-progression.

Développé par Player First Games, MultiVersus met l’accent sur le jeu coopératif en ligne, complété par une liste toujours plus étendue de personnages populaires basés sur les franchises Warner Bros. Discovery, comprenant notamment Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn et Black Adam (DC), Sammy et Véra (Scooby-Doo), Bugs Bunny, le Diable de Tasmanie alias Taz et Marvin le Martien (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom & Jerry (Tom et Jerry), Finn l’humain et Jake le chien (Adventure Time), Steven Universe et Garnet (Steven Universe), le Géant de Fer (Le Géant de Fer), LeBron James (Space Jam : Nouvelle Ère), Rick Sanchez et Morty Smith (Rick et Morty), Gizmo et Stripe (Gremlins), ainsi qu’une créature originale extraordinaire nommée Chien-Renne.