Les jeux gratuits d’octobre sur le PSN

Ce mois-ci, les abonnés au service PS Plus vont pouvoir jouer les Michael Scofield de l’espace dans The Callisto Protocol, les Charles Ingalls suréquipés avec Farming Simulator 2022 et les James T. West pourfendeurs de zombies sur Weird West.

The Callisto Protocol

Jeu de survie horrifique se déroulant dans l’espace (enfin, sur une lune de Jupiter), The Callisto Protocol rappelle forcément le mythique Dead Space : tout sauf une coïncidence, puisque les deux titres sortent de l’imagination fertile et macabre du même Glen Schofield. En tant que Jacob Lee, votre but est de sortir vivant (et entier) de Black Iron, une prison bâtie sur Callisto et dans laquelle un virus inconnu a fait des ravages, transformant gardiens et prisonniers en créatures quelque peu chafouines. Scénario déjà vu, game design paresseux et gameplay usé jusqu’à la trame, The Callisto Protocol a surtout été fatal aux équipes qui ont travaillé dessus, puisque le studio Striking Distance a licencié à tour de bras après ce fiasco.

Farming Simulator 2022

Deux salles, deux ambiances. Comme son nom l’indique, Farming Simulator 2022 vous met dans les bottes d’un agriculteur qui pourra choisir son style de production : céréalier, éleveur, sylviculteur… Pour cela, vous devrez investir dans des terres, des semences, des animaux, des outils et des engins agricoles qu’il faudra manœuvrer efficacement. Cet aspect est d’ailleurs l’un des plus poussés du titre puisque plus de 400 véhicules, aux fonctions différentes, sont disponibles. Loin d’un Stardew Valley, Farming Simulator joue plutôt la carte du réalisme et vous mettra parfois devant des choix cornéliens : agriculture bio ou intensive ? Champs de soja transgénique ou rangées de tomates anciennes ? Les saisons ont également leur importance, et il faudra jongler avec elles pour obtenir les meilleurs rendements possibles.

Weird West

Weird West semble être le petit bonbon du PSN Essential à découvrir ce mois-ci, grâce à son atmosphère inédite à base de cowboys et de zombies, et à son gameplay nerveux et précis : un stick pour se déplacer, l’autre pour viser et tirer. Ajoutez à cela une bonne dose d’immersion grâce à un univers qui évoluera selon vos actions et vos décisions, cinq chasseurs de primes aux styles de jeu radicalement différents et une patte graphique à base de cell-shading, qui donne un côté comics à l’ensemble, et vous tenez là le meilleur jeu de cette sélection mensuelle.