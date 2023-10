Samsung complète la série FE avec le Samsung Galaxy S23 FE, le Galaxy Tab S9 FE et les Galaxy Buds FE

Partager Facebook

Samsung S23 FE avec un appareil photo de 50 MP pour de superbes portraits de nuit

TabS9 FE avec un taux de renouvellement de la fréquence d’image jusqu’à 90 Hz et une certification IP68

Galaxy Buds FE avec Active Noise Cancellation et un nouvel ajustement

Samsung annonce le nouveau Galaxy S23 FE, les Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+ ainsi que les Galaxy Buds FE. Connus pour leur design iconique et durable, leurs performances avancées, leurs fonctionnalités innovantes en matière d’appareil photo et d’audio et bien plus encore, les nouveaux appareils FE sont le point d’entrée idéal pour tous ceux qui souhaitent essayer les fonctionnalités phares des Galaxy.

Le Galaxy S23 FE reste fidèle au design emblématique de la série S, avec une caméra flottante et une surface de haute qualité, protégée par la classe de protection IP681 contre l’eau et la poussière et un écran encore plus fin. De plus, il dispose de matériaux et d’emballages recyclés qui se distinguent par leur durabilité et leur fonctionnalité.

Galaxy S23 FE

Avec des fonctions d’appareil photo professionnelles, le Galaxy S23 FE donne vie aux moments quotidiens. L’objectif haute résolution de 50 MP et le triple zoom optique garantissent des détails nets dans chaque scène, tandis que la fonction Nightography garantit des selfies clairs et des portraits aux couleurs réalistes, même après la tombée de la nuit. Grâce à la stabilisation d’image numérique avancée (VDIS), il est en outre possible de prendre des photos calmes, même en déplacement, avec l’appareil photo principal équipé du stabilisateur d’image optique (OIS).

Lorsqu’il s’agit de créer le contenu parfait, le Galaxy S23 FE est un studio d’édition mobile. En mode Pro, la vitesse d’obturation, l’ouverture, la valeur ISO peuvent être réglées manuellement en fonction des préférences de chacun. D’autres préréglages individuels peuvent être enregistrés dans l’app Camera Assistant2 .

Lorsque vous jouez ou regardez en streaming, le puissant processeur du Galaxy S23 FE assure une lecture rapide et fluide, sans surchauffe. La batterie longue durée de 4’500 mAh s’adapte intuitivement pour économiser l’énergie et peut être rechargée de 0 % à 50 % en seulement 30 minutes avec un adaptateur de 25 watts3. Toutes ces performances s’affichent sur l’écran lumineux et ultraplat de 6,4 pouces4 Dynamic AMOLED 2X. La technologie Vision Booster du Galaxy S23 FE détecte automatiquement les conditions de forte luminosité et veille à ce que le contenu reste bien visible à l’écran, comme sur les modèles phares.

Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ : grand écran, protection IP68 et S Pen pour plus de créativité et une productivité accrue

Avec les deux Fan Editions Tab S9 FE et Tab S9 FE+, Samsung permet à encore plus d’utilisatrices et utilisateurs de découvrir la polyvalence de la série Tab S9 tout en profitant d’une vitesse d’appareil et de performances améliorées5 par rapport à la série FE précédente.

Galaxy Tab S9 FE

Avec l’écran de 10,9 pouces de la Galaxy Tab S9 FE et l’écran de 12,4 pouces de la Tab S9 FE+6, qui offrent un renouvellement de la fréquence d’imagie automatique jusqu’à 90 Hz, les utilisatrices et utilisateurs peuvent travailler partout – à la maison, au travail, sur le campus ou même dans un parc. Grâce à Vision Booster, même la lumière du soleil n’est pas un problème : la technologie améliore la visibilité à l’extérieur en optimisant la couleur et le contraste, surtout dans les zones sombres de l’écran. Tout comme la dernière série Galaxy Tab S9, les Tab S9 FE et Tab S9 FE+ ont obtenu la classe de protection IP687 et sont donc particulièrement résistantes. À cela s’ajoute la batterie longue durée de l’onglet S9 FE+, qui offre jusqu’à 20 heures de lecture vidéo8 avec une seule charge.

Les idées et les notes peuvent être facilement capturées avec le S Pen, certifié IP68, typique de Galaxy. Comme la série Galaxy Tab S9, les Tab S9 FE et S9 FE+ contiennent une multitude d’outils et d’applications créatifs, dont les favoris des fans comme Goodnotes9, LumaFusion10, Clip Studio Paint11 et bien plus encore. Avec une capacité de stockage doublée, jusqu’à 12 RAM et la possibilité d’étendre l’espace de stockage à 1 TB avec une carte microSD, il y a suffisamment d’espace de stockage12 pour les notes de cours, les croquis, les vidéos et bien plus encore.

Galaxy Buds FE : un son supérieur, une ANC puissante et un design ergonomique

Les basses puissantes offrent un son profond et riche, tandis que la puissante réduction active du bruit (ANC) et le mode environnement permettent aux utilisatrices et utilisateurs d’entendre plus de ce qu’ils veulent entendre. Parallèlement, le beamforming automatique et personnalisé du système avancé à trois microphones, associé au réseau neuronal profond (DNN) basé sur l’IA, sépare la voix humaine des bruits de fond indésirables pour des conversations plus claires.

Les Galaxy Buds FE offrent jusqu’à sept heures de lecture avec les écouteurs et jusqu’à 29 heures au total avec le boîtier de chargement13. Même en utilisant l’ANC, les utilisatrices et utilisateurs peuvent atteindre jusqu’à 5 heures de lecture avec les écouteurs et jusqu’à 20 heures au total avec le boîtier de chargement. Inspirés du design emblématique et ergonomique de la série, les Galaxy Buds FE sont conçus pour être confortables pendant longtemps et permettent un ajustement plus personnalisé grâce à trois tailles d’embouts et deux tailles d’ailettes. Si les Buds sont égarés ou abandonnés, SmartThings Find14 aide à les localiser ou à déclencher une alarme.

Un écosystème Galaxy connecté en toute transparence

Avec les nouveaux appareils FE, il n’a jamais été aussi facile de profiter de l’écosystème connecté Galaxy. La productivité est augmentée de manière intuitive grâce à la fonction multi-contrôle15, qui permet de glisser-déposer du contenu entre plusieurs appareils Galaxy, ainsi que de copier-coller entre le smartphone et la tablette. Pour faciliter l’édition de vidéos et d’images, il est possible de les transférer facilement du smartphone vers la tablette grâce à Quick Share.

Si plusieurs appareils sont utilisés en même temps, Auto Switch commute intelligemment le son entre le smartphone, la tablette ainsi que l’horloge et le téléviseur – en fonction de l’utilisation, sans qu’aucun réglage manuel ne soit nécessaire16.

Avec les appareils et l’écosystème connecté présentés, Samsung souligne son engagement en faveur d’une sécurité et d’une confidentialité accrues. Les séries Galaxy S23 FE et Galaxy Tab S9 FE prennent également en charge Samsung Knox, ce qui permet de protéger automatiquement les informations personnelles.

Utilisation de matériaux recyclés

Le Galaxy S23 FE intègre un grand nombre de matériaux recyclés17, que l’on retrouve à la fois dans les composants internes et externes de l’appareil18, notamment de l’aluminium et du verre recyclés pré-consommation et du plastique recyclé post-consommation provenant de filets de pêche abandonnés, de fûts d’eau et de bouteilles en PET.

La série Galaxy Tab S9 FE contient également des matériaux recyclés. De l’aluminium recyclé pré-consommation et du plastique recyclé post-consommation sont utilisés pour certains composants internes et externes19. Les Galaxy Buds FE contiennent également des plastiques recyclés provenant de filets de pêche et de barils d’eau mis au rebut20.

Les nouvelles gammes Galaxy S23 FE et Galaxy Tab S9 FE sont conçues pour durer, avec quatre générations de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Disponibilité et prix

La série Galaxy S23 FE sera disponible en Suisse à partir du 3 janvier 2024 dans les couleurs Mint, Cream, Graphite et Purple. Le couleurs Indigo et Tangerine sont en outre disponibles en exclusivité sur Samsung.com.

De plus amples informations sur le Galaxy S23 FE suivront sur www.samsung.com/ch_fr/smartphones/all-smartphones/.

La série Galaxy Tab S9 FE sera disponible en Suisse à partir du 11 octobre, Galaxy Tab S9 FE à partir de 479 CHF (6+128 GB ; prix de vente conseillé), 549 CHF (8+265 GB ; prix de vente conseillé) ou Galaxy Tab S9 FE+ à partir de 649 CHF (8+128 GB, prix de vente conseillé), 849 CHF (12+265 GB ; prix de vente conseillé) en quatre couleurs à la mode21 : Mint, Silver, Gray et Lavender.

De plus amples informations sur la Galaxy Tab S9 FE suivront sur www.samsung.com/ch_fr/tablets/all-tablets/.

Les Galaxy Buds FE seront disponibles en Suisse à partir du 5 octobre 2023 au prix de vente conseillé de 99 CHF en deux couleurs différentes et modernes : Graphite et White22.

De plus amples informations sur les Galaxy Buds FE suivront sur www.samsung.com/ch_fr/audio-sound/.

Les specs des différents appareils FE se trouvent ici : https://we.tl/t-Tbpa5SgaKi.