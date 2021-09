Les précommandes de Saints Row sont désormais disponibles !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Préparez-vous à secouer les fondations d’un monde criminel plus vaste que jamais, qui saura satisfaire vos envies les plus inavouables. En partant du bas de l’échelle, devenez une pointure du crime et prenez le contrôle de toute la ville. C’est à votre tour à présent ! Que la fête commence !

Le titre est prévu sur Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation® 4, PlayStation® 5 et sur PC via l’Epic Games Store, le 25 février 2022.

À propos de la Day One Edition :

Si vous précommandez la Day One Edition, vous recevrez l’Idols Anarchy Pack. Laissez votre âme d’anarchiste s’exprimer ! Semez le chaos à Santo Ileso !

Enfilez l’emblématique casque de DJ numérique pour éclairer vos ennemis avant de les tabasser avec la batte lumineuse des Idoles au doux rythme des ampoules qui éclatent. Filez ensuite à toute vitesse sur votre grouilleur des sables bardé de néons.



L’Idols Anarchy Pack comprend les objets suivants :

• Casque de DJ des Idoles

• Batte lumineuse des Idoles

À propos de la Notorious Edition :

Cette édition ultra complète inclut

le jeu entier

Un steelbook

L’expansion pass

Un poster

Un artbook

Quatre cartes personnages et quatre cartes postales

Le pack Los Panteros American Muscle Bundle (comprend la moto personnalisée Furie des Panteros et un skin d’arme lourde El Lanzador).

Le pack Saints Criminal Customs (comprend la voiture décapotable personnalisée des Saints et la veste personnalisée des Saints).

Le pack Idols Anarchy (comprend le casque DJ des idoles, la batte lumineuses des idoles, le grouilleur des sables des idoles).

*La Notorious Edition est une édition limitée qui sortira uniquement en version physique.

À propos de la Criminal Custom Edition :

Edition exclusive à Micromania, la Criminal Customs Edition comprend deux objets bonus spécialement décorés : la voiture décapotable personnalisée des Saints et la toute aussi emblématique veste personnalisée des Saints.

Si vous la précommandez dès maintenant vous obtiendrez également l’Idols Anarchy Pack.

Laissez votre âme d’anarchiste s’exprimer ! Semez le chaos à Santo Ileso avec l’Idols Anarchy Pack.

Enfilez l’emblématique casque de DJ numérique pour éclairer vos ennemis avant de les tabasser avec la batte lumineuse des Idoles au doux rythme des ampoules qui éclatent. Ensuite, filez à toute vitesse sur votre grouilleur des sables bardés de néons.

L’Idols Anarchy Pack comprend les objets suivants :

• Casque de DJ des Idoles

• Batte lumineuse des Idoles

• Grouilleur des sables des Idoles

De plus, tout achat de Saints Row via l’Epic Games Store sera accompagné de Saints Row: The Third Remastered jusqu’au 2 septembre : SaintsRow.com/PreOrder