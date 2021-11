Les précommandes pour After the Fall sont désormais disponibles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Vertigo Games annonce que les précommandes pour After The Fall, le FPS multijoueur en VR, sont désormais disponibles sur Meta Quest 2 , PlayStation®VR et Steam .

Pour accompagner ces précommandes, Vertigo Games partage également un nouveau trailer qui présente une partie en coopération avec 4 joueurs, des hordes d’ennemis et tout un éventail d’armes, ainsi qu’un premier aperçu du mode PvP. De plus, un trailer de gameplay révèle la première mission du jeu : Skidrow Harvest Run.

Frontunner Season :

La sortie du jeu n’est que le commencement pour les joueurs de After the Fall. L’édition disponible au lancement donne accès au « Frontrunner Season », ce pack comprend de nouvelles cartes et modes de jeu. Bien plus de contenu et mises à jour seront annoncés ultérieurement.

Les personnes qui précommanderont le jeu sur Oculus Quest, posséderont automatiquement le jeu sur Quest 2, mais également sur Rift.

After the Fall : Deluxe Edition :

La Deluxe Edition sera disponible sur Steam et PlayStation VR. Elle inclut :

« Frontrunner Season »

Un artbook numérique

La bande-son officielle

Un thème et des avatars PS4 (PlayStation VR)

Le skin exclusif « Oncle Bob » (Steam) ou le skin « Ultimate Buster » (PlayStation VR)

Informations sur les précommandes :

Dès aujourd’hui, toute personne précommandant After the Fall bénéficiera d’une remise de 10%, quelle que soit la plateforme. Sur Quest 2, les joueurs recevront un skin exclusif. Sur Steam, ils auront accès à une phase de Playtest. Toute précommande sur Steam ou PlayStation VR, offrira un accès anticipé de 48 heures.

Steam PlayTest :

Les joueurs qui précommanderont le jeu sur Steam auront un accès à une phase de Playtest du 26 au 28 novembre 2021. Ils pourront ainsi jouer à la première mission « Harvest Run ».

À propos de After the Fall :

After The Fall se déroule à Los Angeles dans une version alternative des années 80, durant laquelle l’utilisation de substances expérimentales pour donner aux humains plus de résistance face à la nouvelle âge de glace, a créé des morts vivants. Vingt ans plus tard, l’humanité réside désormais dans les souterrains et sa survie réside dans les Harvest Runners : des survivants assez courageux pour s’aventurer à la surface dans le but de récupérer des ressources vitales.

Le jeu place les joueurs et leurs amis dans un monde postapocalyptique hostile en VR où ils mèneront une lutte sans merci pour leur survie.

Caractéristiques :

Un jeu de tir multijoueur en VR épique : Seul ou à plusieurs, affrontez un monde en VR postapocalyptique infesté d’ennemis, par les créateurs d’Arizona Sunshine ® .

Seul ou à plusieurs, affrontez un monde en VR postapocalyptique infesté d’ennemis, par les créateurs d’Arizona Sunshine . Gelé en enfer : Explorez et fouillez des ruines gelées et infestées d’ennemis pour assurer votre survie dans une version postapocalyptique du Los Angeles des années 80.

Explorez et fouillez des ruines gelées et infestées d’ennemis pour assurer votre survie dans une version postapocalyptique du Los Angeles des années 80. Des combats de boss légendaires : Affrontez des hordes innombrables, réveillez le tacticien qui sommeille en vous pour vaincre des ennemis spéciaux, et mettez votre vivacité à l’épreuve face à des boss impressionnants.

Affrontez des hordes innombrables, réveillez le tacticien qui sommeille en vous pour vaincre des ennemis spéciaux, et mettez votre vivacité à l’épreuve face à des boss impressionnants. Développez votre style de combat : Profitez d’un vaste choix d’armes et de pouvoirs destructeurs, du contrôle de foule à la manipulation d’ennemis, à travers des mouvements réalistes.

After The Fall, sortira le 9 décembre 2021 sur Oculus Quest 2, PlayStation VR et PC VR. Une sortie sur Oculus Quest 1 est prévue pour 2022.