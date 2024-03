Les Sims 4 collabore avec Dark & Lovely

Partager Facebook

Ce partenariat débute avec la campagne « Play in Color » de Dark & Lovely, qui met en lumière l’importance d’une représentation authentique dans les jeux vidéo. Cette campagne est ponctuée d’un documentaire incluant les voix d’Ebonix, des membres de l’équipe Les Sims 4 Anna Huerta, directrice créative senior, et Kaelah Smallwood, productrice assistante, et de Taireek Simms de l’équipe Dark & Lovely, qui contribuent à cette progression.

Grâce à ce partenariat, le contenu inclusif des Sims 4 continuera de grandir via des mises à jour gratuites du jeu de base offrant de nouvelles coiffures et variations de couleurs, qui seront disponibles sur PC via EA app, Mac via Origin, Epic Games Store et Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et les systèmes Xbox One.

La mise à jour du jeu de base fournira 24 nouvelles combinaisons de couleurs pour deux coiffures existantes en avril 2024, inspirées de la dernière collection « Immersive Bolds » de Dark & Lovely. Il y aura ensuite une autre mise à jour gratuite incluant une nouvelle coiffure avec des locks également développée en collaboration avec Dark & Lovely et disponible pour les joueuses et joueurs en juillet 2024. Les Sims poursuit son engagement à proposer un contenu qui reflète de façon authentique et respectueuse la diversité de ses millions de joueuses et joueurs.