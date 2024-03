Cross Blitz s’offre une mise à jour majeure

Partager Facebook

L’éditeur The Arcade Crew (The Last Spell, Infernax) et Tako Boy Studios offrent une nouvelle aventure à Cross Blitz, leur RPG de deckbuilding aux combats tactiques disponible sur PC via Steam. Pour fêter ça, Cross Blitz bénéficiera bientôt d’une promotion de 30 % sur son prix de base de 19,99 € à l’occasion du Deckbuilders Fest Steam Sale, qui se tient du 25 mars au 1er avril. Partez à l’aventure aux commandes de Quill, un voleur impétueux dont les trois chapitres de la campagne “A Perilous Pilfering” s’annoncent pleins de rebondissements.

Pour écrire sa propre légende, Quill se lance au péril de sa vie dans une série de braquages toujours plus dangereux. Il ne peut compter que sur sa légendaire sournoiserie pour rembourser sa dette colossale, mais aussi pour subvenir aux besoins de sa famille bien-aimée. Dans le même temps, voler les plus riches est une source de motivation en soi. S’enrichir au nom de la justice, la belle affaire.

Les deux campagnes ‘Fables’ déjà disponibles mettent en scène le pirate téméraire Redcroft dans sa quête de liberté contre une princesse impitoyable, ainsi que la pop star Violet, qui doit démasquer le mystérieux sosie qui cherche à lui voler sa célébrité.

La campagne “A Perilous Pilfering” marque également l’arrivée des Succès Steam de Cross Blitz, ainsi que celle d’un tout nouveau set cosmétique pour les cartes à jouer. D’autres mises à jour suivront : Tako Boy Studios entend poursuivre ses efforts pour faire évoluer son titre tout au long de son Accès Anticipé, jusqu’à sa sortie finale.

Cross Blitz, en bref :

Du deckbuilding profond et stratégique : construisez un deck inarrêtable en choisissant parmi plus de 400 cartes. Personnalisez et optimisez votre stratégie en fonction de votre style de jeu.

construisez un deck inarrêtable en choisissant parmi plus de 400 cartes. Personnalisez et optimisez votre stratégie en fonction de votre style de jeu. Une aventure passionnante : vibrez pendant plus de 40 heures d’aventures excitantes, sur plusieurs scénarios différents. Nos héros font face à une tripotée de défis dans le passionnant mode scénario, Fables.

vibrez pendant plus de 40 heures d’aventures excitantes, sur plusieurs scénarios différents. Nos héros font face à une tripotée de défis dans le passionnant mode scénario, Fables. Un défi jouable à l’infini : surmontez le challenge du mode roguelite Tusk Tales et ses cartes randomisées pour un défi qui regorge de choix déterminants, de puissants trinkets et d’outils à débloquer pour les futurs runs.

surmontez le challenge du mode roguelite Tusk Tales et ses cartes randomisées pour un défi qui regorge de choix déterminants, de puissants trinkets et d’outils à débloquer pour les futurs runs. Un monde captivant : des personnages adorables, des lieux étranges et des secrets délicieux. Cross Blitz est aussi amusant à découvrir qu’à jouer.

Suite à sa sortie en Accès Anticipé, Cross Blitz est régulièrement agrémenté de nouveaux contenus par le biais de mises à jour.