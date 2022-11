Les Sims 4 révèle les Kit Chambre Pastel et Objets du Quotidien

Partager Facebook

Les kit Les Sims 4 Chambre pastel et Les Sims 4 Objets du Quotidien seront disponibles sur PC et MAC via Origin et Steam, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et Xbox One le 10 novembre.

Avec la collection du kit Les Sims 4 Chambre Pastel, les joueurs peuvent concevoir des chambres douces, ludiques et propices à la rêverie grâce à des imprimés pastels excentriques ainsi que des formes irrégulières et des inspirations vintages.

Les joueurs peuvent donner à leur chambre un style amusant et relaxant avec des draps à motifs, des pieds de table aux courbes psychédéliques, des chaises en forme de cœur, des miroirs en forme de flaques, et intégrer de la fantaisie dans le quotidien de leurs Sims de bien d’autres façons. Conçus en collaboration avec la Simmer, Jesse « Plumbella » McNamara, et inspirés par l’été des années 60 et 70, ces nouveaux éléments de design et de mobilier sont parfaits pour exprimer sa créativité et apporter de la douceur à ces espaces.

Le kit Les Sims 4 Objets du Quotidien encourage les joueurs à créer des espaces chaleureux et pensés avec amour. Les joueurs peuvent raconter des histoires uniques et montrer la personnalité éclectique de leurs Sims en éparpillant des objets liés à leurs loisirs et à leur vie quotidienne, comme des tasses à café usagées pour montrer à quel point ils sont fans de caféine, des boîtes de maquillage et à bijoux pour donner un aperçu de leur routine matinale ou encore des piles de magazines pour mettre en avant leur style chic et désordonné.

Cette collection comprend de nombreux objets qui apporteront plus d’options de personnalisation, offrant aux joueurs encore plus d’éléments de narration visuelle et faisant de leur maison un véritable foyer. Les joueurs peuvent donner aux espaces de leurs Sims des touches plus personnelles avec une coque de téléphone de leur couleur préférée, une pile de livres et de jeux placée sur le côté de leur salon, et un arrangement créatif de photos.