Les Tortues Ninja sont de retour dans l’événement Cowabunga de Fortnite Battle Royale

Les tortues reviennent dans Fortnite Battle Royale pour affronter leur ennemi juré, Shredder, à l’occasion de l’événement Cowabunga qui commence aujourd’hui et se terminera le 27 février 2024 à 15h00. Maniez des armes comme les Katanas de Leonardo ou le Nunchaku de Michelangelo, parcourez les égouts de l’île, complétez les quêtes Cowabunga pour débloquer des récompenses sur le thème des Tortues Ninja, et bien plus encore !

Quêtes Cowabunga

Les quêtes sont divisées en six phases, chacune basée sur un objectif des tortues – elles permettent de gagner du Mutagène et de débloquer des récompenses en jeu dans les Passes Cowabunga gratuit et premium. Après avoir terminé un certain nombre de quêtes au cours d’une phase, vous débloquerez le plan Krang de cette phase. Récupérez les six plans Krang pour obtenir l‘accessoire de dos Krang !

Passe Cowabunga

Progressez dans le Passe Cowabunga gratuit pour débloquer l’accessoire de dos Pizza Tortues Ninja, la basse Kuro Kabuto, le planeur Dirigeable tortue construit par Donatello, et bien plus encore ! L’achat du Passe Cowabunga premium débloque automatiquement la tenue Shredder et accorde des récompenses supplémentaires, notamment la pioche Griffes d’acier de Shredder, l’accessoire de dos Cape de Super Shredder et la tenue Super Shredder, sans quêtes supplémentaires. La tenue Shredder et la tenue Super Shredder ont toutes deux une version Fortnite et une version LEGO !

Gameplay Tortues Ninja dans Fortnite Battle Royale

Libérez votre pouvoir de tortue avec les Katanas de Leonardo, les Saïs de Raphaël, le Nunchaku de Michelangelo ou le bô de Donatello ! Vous bénéficierez des quatre mêmes compétences avec des statistiques variables : Attaque, Attaque en l’air, Ruée offensive et Double saut. De plus, des Aéroplanches Tortues Ninja sont sur l’île et n’attendent que vos prouesses ! Découvrez les cascades que vous pouvez réaliser avant de profiter d’une boîte Soirée pizza très chaude pour restaurer la santé et le bouclier.

Boutique d’objets

Le maître Ninjutsu et père adoptif des Tortues, Splinter, est maintenant disponible dans la boutique Fortnite ! Pendant toute la durée de l’événement Cowabunga de Fortnite Battle Royale, les tenues Leonardo, Raphaël, Michelangelo, Donatello et April O’Neill sont de retour dans la boutique. Les six tenues disposent d’une version Fortnite et d’une version LEGO !