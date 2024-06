Les warclones d’EVE Vanguard s’affrontent en pleine jungle avec Solstice

Partager Facebook

CCP Games lance ‘Solstice’, l’événement à durée limitée pour EVE Vanguard, son FPS sci-fi bac à sable qui se déroule dans l’Univers EVE actuellement en développement au sein du studio londonien de CCP. Solstice est le plus gros événement consacré à EVE Vanguard à ce jour : il apporte un grand nombre d’améliorations majeures, affine les systèmes de jeu et fait le plein de contenu pour injecter un maximum de variété dans le gameplay. Solstice, qui se terminera le 1ᵉʳ juillet prochain à 14 heures, est accessible gratuitement pour tous les comptes Omega d’EVE Online. Tout le monde peut rejoindre l’aventure Vanguard : il suffit d’avoir ou de créer un compte gratuit sur EVE Online pour bénéficier de l’offre d’accès gratuit à Omega pendant 7 jours disponible sur le New Eden Store. L’offre se termine aujourd’hui à 2 heures du matin. Celles et ceux qui souhaitent poursuivre le combat après ces sept jours gratuits peuvent acheter le Warclone Omega bundle au prix de 9,99 €.

EVE Vanguard: Solstice marque l’arrivée des nouvelles fonctionnalités et des contenus inédits suivants :

Map exotique Archipelago : pour la première fois dans l’univers d’EVE, combattez dans un environnement tropical, traversez une jungle dont la flore alien est aussi belle que dangereuse et naviguez sur des eaux polluées. Entre combats au corps à corps et verticalité vertigineuse, cette carte offre des possibilités de jeu nouvelles à destination des aficionados comme des nouveaux et nouvelles venues.

pour la première fois dans l’univers d’EVE, combattez dans un environnement tropical, traversez une jungle dont la flore alien est aussi belle que dangereuse et naviguez sur des eaux polluées. Entre combats au corps à corps et verticalité vertigineuse, cette carte offre des possibilités de jeu nouvelles à destination des aficionados comme des nouveaux et nouvelles venues. Arsenal adaptatif : modifiez le comportement ou les stats de vos armes à l’aide des différentes puces de configuration qui peuvent être mélangées pour créer deux modes distincts. Passez à la volée de l’un à l’autre de ces profils pour vous adapter à chaque situation. Personnalisez votre arsenal en profondeur pour trouver l’équilibre qui vous convient le mieux en combat. Les puces trouvées et extraites de la surface de la planète peuvent être rééquipées et utilisées lors de votre prochain déploiement, ce qui encourage l’expérimentation et la maîtrise de toutes les possibilités offertes par le système.

Nouvelles activités industrielles : piratez de gigantesques coffres-forts tout en affrontant des vagues d'ennemis sur les 'Secured Salvage Site'. Appelez un énorme véhicule de minage en orbite dans 'Mining Rights' et chassez un maximum d'objets de valeur dans 'Escape Pods'. Ces nouvelles activités présentent chacune leur lot de défis émergents et ne récompensent que les joueurs et les joueuses les plus polyvalents.