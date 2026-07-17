Heave Ho 2, le party game coopératif chaotique se balance sur PC et Nintendo Switch

Cédric 17 juillet 2026 Epic Store, Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Steam, Toute l'actu Laisser un commentaire

Vous aimez vous la donner à 2-4 personnes en coop ou versus ? Vous aimez attraper des membres au hasard pour les jeter de toutes vos forces dans le vide ? Plongez dans huit nouveaux mondes complètement foutraques – l’espace en gravité basse, une cuisine chaotique et donnez littéralement un coup de main à vos amis qui l’auront, de toute façon, bien mérité.  

C’est une première : vous pourrez jouer jusqu’à 4 en ligne à ce non-sens coopératif et compétitif. Évidemment, le multijoueur local qui a fait la réputation de l’original est toujours de la partie. Les 8 nouveaux univers offrent chacun leurs mécaniques et scénarios inédits, en plus de gadgets foufous comme des pistolets à bouchon, des leviers, des clés, des drones ou des pots de sauce (parce que pourquoi pas).

Heave Ho 2 est fin prêt pour vous faire rire et insulter la terre entière (dans des mesures sensiblement équivalentes). .

« Un an et demi à développer Heave Ho, et 4 ans et développer Heave Ho 2. On a passé 5 ans et demi de nos vies à créer des personnages sans jambes qui font des pets. Je ne regrette rien. » déclare Alexandre Muttoni, co-fondateur de Le Cartel et Art Director du jeu.

Heave Ho 2 est disponible sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

La version Nintendo Switch 2 est compatible GameShare, permettant à quelqu’un disposant du jeu de le partager en local ou en ligne avec jusqu’à 3 autres personnes. Elle fonctionne également avec CameraPlay, qui permet à chacun de mettre son propre visage sur les petits personnages de Heave Ho 2.

Tags

A propos Cédric

Voir aussi...

Les x games débarquent dans la saison 4 de skate.

Du 21 juillet au 25 août, le stade de skate., ouvert au début de la saison …

Avis – Echoes of Aincrad L’ambitieuse relecture du mythe de l’Aincrad

Depuis sa sortie Echoes of Aincrad suscite autant de curiosité que de débats au sein …

EA SPORTS NHL 27 réinvente l’ambiance et la présentation des arénas pour une immersion totale

En plus du nouveau mode social et compétitif “Franchise connectée”, cet opus marque l’une des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026