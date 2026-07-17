Heave Ho 2, le party game coopératif chaotique se balance sur PC et Nintendo Switch

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Vous aimez vous la donner à 2-4 personnes en coop ou versus ? Vous aimez attraper des membres au hasard pour les jeter de toutes vos forces dans le vide ? Plongez dans huit nouveaux mondes complètement foutraques – l’espace en gravité basse, une cuisine chaotique et donnez littéralement un coup de main à vos amis qui l’auront, de toute façon, bien mérité.

C’est une première : vous pourrez jouer jusqu’à 4 en ligne à ce non-sens coopératif et compétitif. Évidemment, le multijoueur local qui a fait la réputation de l’original est toujours de la partie. Les 8 nouveaux univers offrent chacun leurs mécaniques et scénarios inédits, en plus de gadgets foufous comme des pistolets à bouchon, des leviers, des clés, des drones ou des pots de sauce (parce que pourquoi pas).

Heave Ho 2 est fin prêt pour vous faire rire et insulter la terre entière (dans des mesures sensiblement équivalentes). .

« Un an et demi à développer Heave Ho, et 4 ans et développer Heave Ho 2. On a passé 5 ans et demi de nos vies à créer des personnages sans jambes qui font des pets. Je ne regrette rien. » déclare Alexandre Muttoni, co-fondateur de Le Cartel et Art Director du jeu.

Heave Ho 2 est disponible sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

La version Nintendo Switch 2 est compatible GameShare, permettant à quelqu’un disposant du jeu de le partager en local ou en ligne avec jusqu’à 3 autres personnes. Elle fonctionne également avec CameraPlay, qui permet à chacun de mettre son propre visage sur les petits personnages de Heave Ho 2.