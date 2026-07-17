EA SPORTS NHL 27 réinvente l’ambiance et la présentation des arénas pour une immersion totale

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En plus du nouveau mode social et compétitif “Franchise connectée”, cet opus marque l’une des évolutions les plus importantes de l’histoire de la franchise. Le prodige et attaquant des Sharks de San Jose, Macklin Celebrini, est à l’honneur sur les jaquettes des éditions Standard et Deluxe, ouvrant une nouvelle ère pour la franchise EA SPORTS NHL.

“Voir le Shark Tank prendre vie de cette façon, c’est tout simplement incroyable,” a déclaré Macklin Celebrini, athlète en couverture de NHL 27. “Les détails apportés par l’équipe de développement sont impressionnants : de notre entrée sur la glace en passant sous la tête de requin avant le match, à l’éclairage emblématique de chaque siège dans l’arène, sans oublier notre hymne qui retentit chaque fois que nous marquons. On a vraiment l’impression de jouer un vrai match. Les fans des Sharks vont lancer le jeu et auront l’impression d’être dans les gradins avec nous. C’est vraiment quelque chose de spécial.”

Découvrez les 32 arènes de la NHL recréées avec une authenticité remarquable, chacune conçue pour reproduire l’ambiance sonore, le spectacle et l’identité de son équipe locale. Hymnes officielles, présentations d’avant-match fidèles à la réalité et foule entièrement repensée : chaque arène n’a jamais été aussi proche de son équivalent réel. Le tout est accompagné d’une équipe de commentateurs entièrement renouvelée, composée de John Buccigross et Darren Pang.

“Franchise connectée”, ​ un nouveau mode qui fait son arrivée dans NHL 27 après plus de dix ans de demandes de la communauté pour une expérience sociale et compétitive, permet aux joueurs de créer, personnaliser et gérer une ligue en ligne partagée réunissant jusqu’à 32 équipes contrôlées par des joueurs. Ce mode propose un calendrier flexible, une gestion approfondie des effectifs ainsi que de puissants outils destinés aux commissaires de ligue, conçus pour évoluer au rythme de la communauté.

“Notre objectif avec EA SPORTS NHL 27 est d’offrir un jeu où les joueurs ressentiront la différence dès leur premier coup de patin sur la glace,” a déclaré Mike Inglehart, directeur principal de la conception du jeu pour EA SPORTS NHL 27. “Chaque ambiance d’arène et chaque élément de la présentation télévisuelle ont été conçus pour refléter fidèlement l’identité de chaque équipe. Nous avons hâte que les fans découvrent eux-mêmes toute l’énergie que ce jeu a à offrir.”

L’athlète en couverture de cette année incarne une nouvelle génération de talents d’élite du hockey, prêts à avoir un impact dès leur arrivée dans la LNH. L’attaquant des Sharks de San Jose, Macklin Celebrini, met son talent déjà reconnu et son sens du jeu dynamique à l’honneur sur la jaquette d’un titre qui affirme plus que jamais son engagement à évoluer là où cela compte le plus : sur la glace. Sa présence symbolise une nouvelle ère pour la franchise, une ère façonnée par les attentes de la communauté grâce à des nouveautés en jeu comme “Franchise connectée”, tout en mettant l’accent sur l’identité authentique de chaque équipe.

Précommandez EA SPORTS NHL 27 Édition Deluxe et profitez d’un accès anticipé de 7 jours.

Précommandez EA SPORTS NHL 27 Édition Deluxe et recevez :

Accès anticipé de 7 jours

Équipement limité Macklin Celebrini WOC

Pack HUT Nouvelle vague Celebrini

De plus, l’Édition Deluxe de NHL 27 comprend :

4600 Points NHL

Pack de choix Icônes HUT

Pack de choix Héros HUT

Pack joueur NHL HUT

Pack de choix des fans HUT

2 jetons Double XP WOC

Les joueurs qui précommanderont EA SPORTS NHL 27 Édition Standard recevront :

Pack joueur NHL HUT

500 points NHL

Boost Double XP WOC

EA SPORTS NHL 27 arrive le 11 septembre 2026 sur PlayStation5 et Xbox Series X|S.