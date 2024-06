Level Zero: Extraction, le 6 août prochain en Accès Anticipé sur Steam

Partager Facebook

Cette annonce fait suite à une phase de beta ouverte couronnée de succès : avec plus de 300 000 joueurs et joueuses, il s’agit tout simplement de la deuxième démo la plus jouée du dernier Steam Néo Fest. Découvrez les enjeux élevés des affrontements PvPvE, les combats tactiques en vue FPS et l’émergence permanente de nouveaux dangers avec cette nouvelle bande-annonce qui dévoile la date de sortie de l’Accès Anticipé du jeu.

La beta ouverte de Level Zero: Extraction introduit un certain nombre de fonctionnalités et de mises à jour suite aux retours de la communauté comme de nouveaux lieux, un armement militaire réaliste et des ennemis contrôlés par l’IA pour le gameplay PvE. Le lancement de cet Accès Anticipé permettra de poursuivre ces avancées grâce aux milliers d’enquêtes de satisfaction remplies par les joueurs et les joueuses après cette phase de beta.

Développé avec l’Unreal Engine 5 par la petite – mais ambitieuse – équipe ukrainienne de DogHowl Games, Level Zero: Extraction offre une nouvelle vision du survival horror multijoueur. Embarquez pour de périlleuses missions de chasse au trésor contre d’autres équipes de mercenaires, tandis que deux de vos adversaires humains incarnent de monstrueuses créatures extraterrestres déterminées à vous traquer dans les ténèbres. Seule la lumière pourra venir à bout de ces aliens assoiffés de sang.

Fonctionnalités clés :

Un jeu d’extraction horrifique en multijoueur asymétrique : cette toute nouvelle vision du genre offre une expérience unique qui mélange le gameplay asymétrique des jeux d’horreur multijoueur avec les mécaniques des shooters d’extraction tactiques.

Incarnez des mercenaires humains qui s’affrontent pour le meilleur butin – ou des monstres aliens surpuissants – dans des batailles aux enjeux considérables

Des combats intenses à la première personne, un gunplay immersif et des mécaniques de mêlée

Un vaste arsenal d’armes et de gadgets pour aider les humains à survivre

Chassez les survivants grâce aux capacités extraterrestres originales

Un système de progression profond avec son lot de perks, d’objets et d’attachements d’armes à débloquer

Les aliens ne peuvent être vaincus qu’avec la lumière. Cette mécanique unique invite les humains à utiliser les sources lumineuses de manière stratégique aux quatre coins de la carte pour repousser les monstres



Level Zero: Extraction sortira le 6 août 2024 en Accès Anticipé.