LG renouvelle sa gamme Gram avec des innovations dopées à l’IA pour le CES 2025

À l’approche de l’édition 2025 du Consumer Electronics Show (CES), la multinationale sud-coréenne LG dévoile une refonte significative de sa célèbre gamme d’ordinateurs portables Gram.

Dix ans après l’introduction de cette série emblématique, connue pour sa légèreté et son design épuré, LG réaffirme sa position de pionnier technologique en intégrant des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle (IA) et des performances accrues, tout en préservant l’essence de portabilité qui a fait la renommée de ces appareils.

Quatre nouveaux modèles viendront enrichir cette collection : deux déclinaisons du Gram Pro, une version convertible Gram Pro 2-en-1, et un modèle plus accessible baptisé Gram Book. Ces ordinateurs portables, conçus pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, mettent en lumière l’engagement de LG à allier puissance de calcul et innovations intelligentes.

Le premier modèle du Gram Pro s’équipe d’un processeur Intel Core H (Arrow Lake), pensé pour accomplir des tâches informatiques polyvalentes, allant de la bureautique classique à des sessions de jeu modérées. En parallèle, une seconde version repose sur la puce Intel Core Ultra V (Lunar Lake), spécifiquement optimisée pour gérer des applications centrées sur l’intelligence artificielle.

Ce dernier se distingue comme un PC Microsoft Copilot+, enrichi des outils IA de pointe attendus sur cette plateforme. Les fonctionnalités incluent Recall – permettant de retrouver facilement des contenus passés –, Live Captions pour la transcription en temps réel, Cocreator et les effets Windows Studio. Toutefois, même pour les modèles qui ne bénéficient pas directement de la version Copilot+, LG a veillé à intégrer des capacités d’IA dans presque toutes les configurations, à l’exception du modèle d’entrée de gamme Gram Book.

Les fonctionnalités intelligentes se déclinent en deux volets : les opérations locales, exécutées directement sur l’appareil, et celles hébergées dans le cloud. Parmi les fonctionnalités embarquées figure un assistant conversationnel allégé, dérivé du modèle linguistique EXAONE développé par LG. La technologie Time Travel, proche de la fonctionnalité Recall de Microsoft, permet aux utilisateurs de remonter le fil de leurs activités numériques pour retrouver des fichiers, des pages web ou des contenus multimédias précédemment consultés.

Du côté des services basés sur le cloud, LG introduit Gram Chat Cloud, un chatbot alimenté par le modèle GPT-4o, capable de s’intégrer à des services de messagerie électronique et de calendrier pour offrir une assistance personnalisée et réactive.

Les configurations matérielles du Gram Pro reflètent cette montée en gamme : l’édition équipée d’Arrow Lake arbore un écran de 17 pouces, tandis que la version Lunar Lake propose une dalle de 16 pouces. Ces deux déclinaisons présentent une résolution LCD de 2560 x 1600 pixels et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. En matière de capacités, ces modèles peuvent embarquer jusqu’à 32 Go de mémoire vive et 2 To de stockage SSD.

Le modèle Arrow Lake se positionne comme une machine performante, équipée d’une carte graphique NVIDIA RTX 4050, lui conférant des atouts pour le gaming. De son côté, la version Lunar Lake, plus légère et affinée (2,73 livres contre 3,26 livres pour Arrow Lake), se dote uniquement de graphiques intégrés Intel, privilégiant ainsi la mobilité.

En complément, LG élargit son offre avec le Gram Book, une alternative économique destinée à démocratiser sa présence sur le marché nord-américain. Cependant, aucune information précise concernant les tarifs ou les dates de commercialisation n’a été divulguée jusqu’à présent.

Avec cette nouvelle offensive technologique, LG ambitionne de renforcer son empreinte dans l’univers des ordinateurs portables, en conjuguant innovation, design et performances optimisées par l’intelligence artificielle.