Lords of the Fallen déchaînera les ténèbres dès le 13 octobre 2023

Le tout nouveau trailer de quatre minutes présente enfin aux fans un nouvel aperçu de son gameplay macabre, conçu sous l’Unreal Engine 5. On peut y découvrir des affrontements et des combats de boss exigeants et rapides, mais aussi la possibilité pour les joueurs de voyager à travers les mondes parallèles des vivants et des morts, dans leur quête pour renverser Adyr, le Dieu démon.

Alors que nous pouvons entendre dans le trailer un titre des seigneurs du heavy metal, Iron Maiden, il est également possible d’apercevoir des dragons à trois têtes, ainsi que des géants qui crachent de la lave. Pour ceux qui resteraient de marbre face à de telles horreurs, les précommandes de Lords of the Fallen sont d’ores et déjà ouvertes.

Cet action-RPG de dark fantasy, sortira le 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. C’est le successeur spirituel du titre original de 2014, cependant ce jeu sera un reboot de la franchise.

L’édition Deluxe comprend :

Le jeu

La classe de départ « Le Croisé Noir » : l’iconique ensemble du Croisé Noir est composé de l’épée longue dévastatrice d’Isaac, ainsi que de ses couteaux à lancer, de son armure complète et de son pendentif

Un artbook numérique : plus de 100 pages composées de somptueuses illustrations exclusives qui restituent toute l’horreur et la majesté du monde de Lords of the Fallen

La bande-son numérique : immergez-vous dans les harmonies envoûtantes de Mournstead avec la bande-son intégrale, composée par les célèbres Cris Velasco et Knut Avenstroup Haugen

Une visionneuse de modèles 3D : admirez tous les modèles de personnages du jeu sous toutes les coutures et en haute résolution

L’édition Collector comprend :