Lost in Random est prêt à fêter Halloween !

La saison la plus effrayante de l’année va bientôt commencer ! Ne passez pas à côté de Lost in Random, le dernier titre du label EA Originals, tout juste sorti et déjà encensé par la critique. La presse a fait l’éloge du jeu pour son atmosphère lugubre qui plonge les joueurs dans une aventure surprenante, parfaitement adaptée à l’esprit d’Halloween.

Création du studio Zoink et d’EA Originals, Lost in Random est un jeu d’action-aventure aux accents gothiques et féériques dans lequel Paire, aux côtés de son compagnon Décisse, doit traverser les six royaumes d’Aléa et affronter les sbires d’une Reine maléfique pour retrouver sa sœur Impaire. Visuellement inspiré des films Laika et de l’œuvre de Tim Burton et écrit par Ryan North, récompensé par le prix Eisner pour Adventure Time et The Unbeatable Squirrel Girl de Marvel Comics, Lost in Randommélange habilement exploration et phases tactiques inspirées des jeux de plateau. Un jeu à ne surtout pas manquer en cette saison.