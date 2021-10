Seven Knights 2, la suite tant attendue de Seven Knights, lance ses préinscriptions dans le monde entier

Netmarble, l’un des principaux développeurs et éditeurs de jeux sur mobile, annonce que les préinscriptions sont désormais ouvertes pour Seven Knights 2, son nouveau jeu de rôle et suite du jeu original Seven Knights. À cette occasion, Netmarble a également publié une vidéo de présentation qui explique en détail ce qui attendra les joueurs au moment de la sortie de Seven Knights 2 en novembre 2021.

Seven Knights 2 est un RPG mobile dans lequel les joueurs devront collectionner et développer pléthore de héros charismatiques. Ils prendront part à une histoire immersive, et profiteront de commandes en temps réel, de combinaisons statistiques à réaliser, et de familiers sympathiques qui deviendront de fidèles compagnons. Mettant en scène une vaste galerie de personnages et profitant de graphismes à couper le souffle grâce au moteur de jeu Unreal Engine 4, Seven Knights 2 reprendra le gameplay divertissant et innovant de Seven Knights, qui avait déjà fait l’unanimité chez les joueurs du monde entier.

Les préinscriptions sont possibles sur le site officiel de Seven Knights 2 et les joueurs préinscrits profiteront notamment dun familier « Poori » premium en édition limitée. La liste des autres fonctionnalités disponibles à la sortie du jeu inclut :

Des héros charismatiques à collectionner : au total, 46 personnages seront disponibles au lancement du jeu, dont des familiers du jeu Seven Knights original ainsi que de nouveaux personnages de Seven Knights 2.

au total, seront disponibles au lancement du jeu, dont des familiers du jeu Seven Knights original ainsi que de nouveaux personnages de Seven Knights 2. Des combats de boss : Faites preuve de stratégie en utilisant différents decks de combinaisons statistiques, de formations et de familiers. Participez à des combats en groupe en temps réel et tirez profit de vos compétences spectaculaires en contrôlant 4 héros en même temps (jusqu’à 8 joueurs).

Un scénario passionnant : Seven Knights 2 s’appuie sur une histoire immersive comprenant deux heures de cinématiques de qualité qui ne manqueront pas de ravir les amateurs de RPG.

À ce jour, Seven Knights a été téléchargé 60 millions de fois dans le monde entier. Seven Knights 2 a aussi connu un immense succès en Corée puisque le jeu s’est classé à la première position de l’App Store et à la deuxième position du Google Play en termes de revenus après son lancement en novembre 2020. À la suite de sa sortie mondiale, Seven Knights 2 sera disponible en vingt langues, dont l’anglais, le japonais, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le thaï, le portugais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le français, le russe ou encore l’indonésien.