Lost Judgment dévoile un peu plus son gameplay

Lors du State of Play d’hier soir, SEGA et Ryu Ga Gotoku ont présenté un tout nouveau trailer de gameplay pour le très attendu Lost Judgment, la suite directe de Judgment. Le jeu sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S le 24 septembre, en simultané dans le monde entier.

Lost Judgment bénéficiera de la fonction Smart Delivery et offrira également une mise à niveau gratuite de la PlayStation 4 à la PlayStation 5. Les précommandes pour le jeu sont d’ores et déjà disponibles.

A propos de Lost Judgment :

Une fois de plus, Lost Judgment place les joueurs dans les sneakers de Takayuki Yagami, un ex-avocat désormais détective privé. Accompagné de l’ex-yakuza Masaharu Kaito qui est également son partenaire, ils représentent à eux deux un duo iconique qui combat le crime. Dans Lost Judgment, les deux héros enquêtent sur un meurtre qui a tout l’air d’être impossible à résoudre et dont le suspect principal a, semble-t-il, un alibi en béton. Ce qui commença comme une simple vendetta va vite se révéler être une affaire de conspiration complexe impliquant plusieurs factions qui profitent d’un système légal complètement dépassé. Tandis que les cadavres s’empilent et que Yagami se rapproche de la vérité, il devra choisir entre se ranger au service de la loi ou exiger la justice quoi qu’il en coûte.

La maîtrise des arts martiaux de Yagami lui permet de faire face à n’importe quelle situation avec style, qu’il s’agisse d’affronter un groupe de brutes qui lui tend une embuscade ou bien un ennemi unique qui cherche à en découdre seul à seul. Retrouvez les styles bien connus de la Grue et du Tigre, et accueillez le Serpent, un tout nouveau style gracieux qui permet d’éviter et de renvoyer les frappes d’un adversaire, utilisant ainsi sa propre énergie contre lui.

De Yokohama à Kamurocho, Yagami peut voyager librement entre les deux villes pour poursuivre ses investigations sur l’affaire.

Découvrez de nouveaux gadgets, un gameplay furtif et des méthodes d’infiltration toujours plus astucieuses ! Ces exemples ne sont que quelques-unes des toutes nouvelles méthodes d’investigation à retrouver dans Lost Judgment.