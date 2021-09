Lost Judgment est désormais disponible !

Partager Facebook

SEGA et Ryu Ga Gotoku déversent dans le monde entier, leur thriller Lost Judgment sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One. Une mise à niveau gratuite est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One pour acquérir les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Signé Ryu Ga Gotoku, le studio à qui l’on doit la série Yakuza, Lost Judgment nous propose une ribambelle d’éléments d’enquête, une histoire sombre et de l’action frénétique, plaçant ainsi les joueurs dans les sneakers de Takayuki Yagami, un détective privé qui défend ceux que la Loi n’a pas su protéger.

A propos de Lost Judgment :

Une enquête passionnante

Utilisez l’arsenal de détective privé de Yagami afin de rassembler des preuves grâce à des gadgets hi-tech comme des drones, mais aussi des dispositifs d’espionnage de réseaux sociaux ou encore grâce à des méthodes de détective clandestines telles que l’escalade de bâtiments et la traque des suspects dans la ville.

Combattez selon vos préférences

Maîtrisez au moins l’un des trois styles de combat de Yagami. Mélangez différents arts martiaux pour venir à bout de n’importe quelle situation, qu’il s’agisse d’affronter un groupe de brutes qui vous tend une embuscade ou bien un ennemi unique qui cherche à en découdre seul à seul. De plus, personnalisez chaque style grâce à un arbre de compétence et un arsenal d’armes de fortune que vous propose la ville, telles que des panneaux de signalisation, des cônes de construction, des vélos et plus encore.

Infiltrez-vous

Infiltrez-vous dans le lycée local en tant que conseiller des différents clubs afin de remonter jusqu’à la source du problème concernant la hausse de la délinquance au sein de l’établissement, visiblement liée à l’affaire. Rejoignez le club de danse, où vous vous déhancherez en rythme ; Le club de robotique, testant votre ingéniosité pour créer le bot Yagami le plus performant ; Le club de boxe, pour affronter des adversaires féroces ; Et enfin le gang des bikers, où les courses clandestines sont le seul moyen d’obtenir le respect.

Profitez de ce que vous offre la ville

Alors que vous ratissez les quartiers de Kamurocho et Ijincho afin de rassembler des preuves pour votre affaire, faites une pause et apprenez à connaître la culture unique de chacune de ces destinations grâce à leurs bars et autres lieux de vie nocturne. Cela peut valoir le coup de faire quelques quêtes annexes afin d’affiner vos aptitudes de détective en aidant le voisinage.