Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS : le monde ARC-V sera disponible le 28 septembre

Le monde du manga et de l’anime Yu-Gi-Oh! ARC-V arrive dans Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS le 28 septembre. Ce nouvel univers fera partie d’une mise à jour majeure du titre mobile et PC à succès.

En plus des nouvelles missions, cartes, archétypes de carte, compétences et personnages jouables (Yuya, Zuzu, Gong et Sylvio), la mise à jour introduira l’Invocation Pendule, très demandée par les joueurs. L’Invocation Pendule permet aux duellistes d’invoquer plusieurs monstres simultanément !

Pour célébrer l’arrivée du nouveau monde ARC-V, chaque joueur recevra différents bonus de connexion, dont les nouveaux monstres Pendule Magicien Observateur des Étoiles et Magicien Observateur du Temps, Ultra Rares et Prismatiques. Les autres bonus comprendront :

2 tickets Ultra Rares – 1 Prismatique et 1 Normal

1 ticket de rêve Ultra Rare – Brillant

2 tickets Super Rares – 1 Prismatique et 1 Normal

1 ticket de rêve Super Rare – Brillant

1000 Gemmes

1 ticket de compétence

Des protections et un tapis de jeu arborant l’illustration officielle du monde ARC-V

Davantage de nouveau contenu arrive, dont une nouvelle BOÎTE Principale renfermant le monstre Pendule Dragon Pendule aux Yeux Impairs et d’autres cartes puissantes. Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS est disponible gratuitement sur l’App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch®, sur Google Play™ pour les appareils Android™, et sur PC via Steam.