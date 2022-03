Lost Judgment: un DLC narratif le 28 mars !

Partager Facebook

Incarnez les muscles de l’agence de détective Yagami, Masaharu Kaito, et plongez-vous dans une nouvelle enquête qui revient sur son passé dans The Kaito Files. Le bras droit de Yagami bénéficie ici de ses propres techniques d’investigation ainsi que deux styles de combat pour affronter de nouveaux ennemis. Résolvez votre affaire avec la classe légendaire de Kaito !

Suivant les événements de Lost Judgment, Kaito choisit un dossier fructueux à gérer pendant que Yagami n’est pas en ville. Cette affaire le poussera de façon inattendue à retrouver son ancien amour, Mikiko. En cours de route, Kaito rencontre Jun, un adolescent clamant être leur fils. Ils s’associent alors pour découvrir la vérité derrière la disparition de Mikiko. Kaito se tient à présent au croisement entre le passé et le présent tandis qu’il affronte un syndicat corrompu lié aux bas-fond criminels de Kamurocho. Pourquoi Kaito et Mikiko se sont-ils séparés et qu’est-ce que cette sombre faction a à voir avec elle ?

A propos de The Kaito Files :

Sa version de l’histoire : Défiez de nouveaux boss grâce aux styles de combat uniques de Kaito. Parcourez Kamurocho pour acquérir de nouveaux objets à collectionner et plongez dans le passé de Kaito dans cette extension dramatique composée de 4 chapitres.

Le mode bestial : Effronté, audacieux et toujours aussi épique, on peut toujours compter sur Kaito quel que soit le style de combat choisi, ou quelle que soit la filature. Utilisez un style plus agressif ou renforcez votre défense en optant pour un style de combat plus tank.