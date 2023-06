Partager Facebook

Taeko vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents. Tandis qu’elle découvre l’existence d’une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface à l’occasion d’un drame. C’est le début d’un cruel jeu de chaises musicales, dont personne ne sortira indemne.

A travers cette chronique de la vie conjugale et familiale, le réalisateur japonais Koji Fukada ausculte le couple mais aussi les sentiments de deuil, de culpabilité, de trahison, de solitude, d’incommunicabilité qui tourmentent les personnages. Sobre et émotionnellement puissant, ce mélodrame non dénué d’espoir, fait la part belle aux silences comme mode d’expression des sentiments. D’une lenteur majestueuse et d’une apparente simplicité, cette oeuvre bénéficie d’une mise en scène discrète et savante qui force l’admiration. On ressort de cette projection conquis !

Love life

Un film de Koji Fukada

Avec: Fumino Kimura, Kento Nagayama, Atom Sunada, Hirona Yamazaki

Distributeur : Sister Distribution

Durée : 123 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 14 juin 2023