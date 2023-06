Du Cross-Platform et un nouveau combattant dès le 20 juin sur KOF XV

Partager Facebook

La fonctionnalité cross-platform sera déployée dans The King of Fighters XV (KOF XV) le 20 juin, par le biais d’une mise à jour qui accueillera également Goenitz en tant que personnage en DLC gratuit.

La fonctionnalité cross-platform permet d’affronter en ligne des joueurs du monde entier et de toutes les plateformes de KOF XV : PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam et Epic Games Store.

En complément, la mise à jour du 20 juin introduira également Goenitz, le célèbre boss final de The King of Fighters ’96, en tant que combattant en DLC gratuit pour KOF XV. Le dernier des Quatre Rois Divins d’Orochi fait enfin son apparition !

En tant que l’un des Quatre Rois Divins d’Orochi, le puissant Goenitz est entièrement dévoué à servir son seigneur des ténèbres. Sa noble garde-robe (celle d’un prêtre) et ses comportements empreints de politesse lui donnent un air doux, mais masquent une autre de ses facettes : celle du monstre impitoyable qui se réjouit de faire souffrir ceux qui osent se mettre en travers de son chemin. Le personnage de Goenitz est doublé par Susumu Akagi.

The King of Fighters XV est sorti en février 2022 sur PC, PlayStation et Xbox et a depuis été agrémenté de plusieurs équipes et personnages en DLC.