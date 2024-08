L’ultime mise à jour de contenu pour Dead Cells est disponible

Partager Facebook

Cette update 35, nommée The End is Near, est disponible gratuitement sur PC et consoles : il vient conclure le voyage initié en 2017 avec Le Prisonnier. Pour fêter ce dernier contenu pour Dead Cells, le jeu d’action français est disponible avec 50 % de réduction, jusqu’au 26 août sur Steam.

Comme son nom l’indique, The End is Near met un point final à l’aventure légendaire de Dead Cells en faisant le plein de nouveaux mobs, armes et mutations qui s’ajoutent au contenu déjà gargantuesque du rogue-lite légendaire. Les nouveaux ennemis Mauvais Perdant, Malédicteur et Porte-Malheur peuvent apparaître dans n’importe quel biome si votre niveau de Cellules de Boss est suffisamment élevé. Pour les terrasser, Miséricorde et Anathème sont les nouveaux joujoux à votre disposition. Respectivement de mêlée et à distance, ces deux armes infligent de lourds dégâts, mais peuvent vous appliquer des malédictions. Trois mutations inédites sont également de la partie : Fiole maudite, Vigueur damnée et Force démoniaque peuvent épicer encore davantage vos runs avec les builds au ratio risque/récompense parmi les plus élevés du jeu.

40 nouvelles têtes peuvent désormais être équipées une fois débloquées : qui a dit qu’être maudit impliquait nécessairement d’être moche ? Consultez les notes de patch pour connaître en détails le contenu inédit de la mise à jour gratuite The End is Near pour Dead Cells.

Pour les aficionados de Dead Cells sur plateformes mobiles, la mise à jour 34 Clean Cut ne va pas tarder, tandis que la mise à jour 35 sera déployée plus tard dans l’année.

En parallèle, Evil Empire a récemment lancé The Rogue Prince of Persia, un roguelike qui se déroule dans l’univers de la légendaire licence d’action-plateforme. Les combats et le platforming fluides de The Rogue Prince of Persia sont disponibles dès maintenant en Accès Anticipé : ne manquez pas cette délicieuse adaptation d’un classique du jeu vidéo à la sauce indé.

La mise à jour 35 de Dead Cells, The End is Near, est disponible dès à présent sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.