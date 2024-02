L’univers de Metro s’agrandit avec le préquel VR Metro Awakening

Partager Facebook

Lors du State of Play Showcase de Sony, Vertigo Games, en collaboration avec Deep Silver, a dévoilé Metro Awakening ! Découvrez une toute nouvelle aventure VR immersive et scénarisée qui débutera plus tard cette année sur PlayStation VR2, Meta Quest 2 et 3, et PC VR. Préquel de la série Metro de Dmitry Glukhovsky, Metro Awakening plongera les joueurs dans un monde post-apocalyptique impitoyable où se mêlent exploration immersive, narration, storytelling et combats furtifs, les éléments caractéristiques de la série.

« Cette histoire des origines est pour moi essentielle», déclare Dmitry Glukhovsky. « J’ai l’impression de revenir aux fondements et aux racines de la série, mais désormais avec ce que la VR peut apporter… ».

Un voyage au cœur du Metro

Metro Awakening reste fidèle à la narration caractéristique de la série, avec un tout nouveau récit autonome et un concept original écrit par Dmitry Glukhovsky, servant de préquel au célèbre Metro 2033. Vous incarnez Serdar, un médecin à la recherche de sa femme, traversant les tunnels envahis par les mutants au cœur d’un Moscou post-apocalyptique. Vous pourrez alors naviguer dans un scénario complexe, mettant à l’épreuve vos croyances et vous incitant à accepter la personne que vous êtes destiné à devenir.

Dmitry Glukhovsky a également été consulté sur l’ensemble de l’histoire et de l’univers.

Une immersion intense en VR

Fidèle à son héritage, Metro Awakening plonge les joueurs dans une aventure à la première personne, mêlant survie et discrétion, le tout agrémenté d’une technologie VR de pointe. Armé des équipements de survie les plus emblématiques de Metro, partez à la découverte des profondeurs du monde souterrain ! Vous sentirez peut-être la panique vous gagner en cherchant des filtres pour votre masque à gaz, ressentirez tout le poids de votre lampe frontale dans l’obscurité et embrasserez l’intensité de tous les combats.