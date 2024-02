SILENT HILL: The Short Message est désormais disponible gratuitement sur PlayStation 5

Partager Facebook

Le joueur suit Anita, personnage principal de SILENT HILL: The Short Message, alors qu’elle se rend dans un complexe d’appartement abandonné en périphérie de la ville pour y retrouver une amie. Tandis qu’elle explore l’étrange décor qui l’entoure, elle se retrouve face à une sombre vérité qu’elle avait essayé de taire. KONAMI a précédemment annoncé plusieurs nouveaux jeux et œuvres qui entameraient une nouvelle ère de la franchise SILENT HILL.

SILENT HILL: The Short Message est une première et audacieuse innovation pour une nouvelle génération de fans de SILENT HILL, et à travers son annonce surprise et son lancement gratuit, il s’agit de l’occasion parfaite pour s’initier à la franchise d’horreur psychologique. SILENT HILL: The Short Message est un jeu court avec une histoire complète, indépendante des titres précédents et à venir de la série. Le jeu se déroule dans le présent et traite du harcèlement sur les réseaux sociaux – un thème contemporain et familier dans notre société moderne. Ce titre marque le premier nouvel opus de la série depuis plus d’une décennie. Nous espérons que la nouvelle génération de joueurs qui n’a pas connu les précédents jeux de la franchise se plongera dans l’univers d’horreurs psychologiques que peut offrir SILENT HILL.

