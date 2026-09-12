Avis – HyperX QuadCast 2 S : un microphone gaming spectaculaire qui soigne le son

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Avec le QuadCast 2 S, HyperX perfectionne son microphone USB emblématique en misant sur un enregistrement jusqu’en 32 bits/192 kHz, quatre directivités et plus de 100 LED aRGB. Une débauche technologique qui vise autant les joueurs que les streamers et créateurs de contenu. Nous l’avons testé.

Avec son QuadCast 2 S, HyperX ne bouleverse pas une formule désormais bien connue des joueurs et des créateurs de contenu. Le constructeur préfère la perfectionner, en faisant progresser la qualité d’enregistrement, l’ergonomie et, surtout, la personnalisation lumineuse. Un microphone USB spectaculaire qui entend aussi démontrer que son ramage se rapporte à son plumage.

Design : toujours aussi spectaculaire

Difficile de confondre le QuadCast 2 S avec un microphone de studio traditionnel. HyperX conserve cette silhouette cylindrique caractéristique, enchâssée dans une suspension antichoc et posée sur un pied de bureau particulièrement stable. L’ensemble inspire confiance et, malgré son orientation résolument gaming, la qualité de fabrication ne prête guère le flanc à la critique.

La grande attraction demeure évidemment l’éclairage. Plus de 100 LED aRGB individuellement personnalisables illuminent la grille et autorisent une multitude d’animations et de dégradés. Une débauche lumineuse qui pourra sembler superflue aux utilisateurs recherchant la sobriété, mais qui prend tout son sens dans un environnement de streaming où le microphone apparaît à l’image.

HyperX a également revu sa suspension antichoc. Un système de tiges à ressort permet désormais d’extraire facilement le microphone, tandis que les filetages 3/8 et 5/8 pouces facilitent son installation sur un bras articulé. Une évolution discrète, mais particulièrement appréciable au quotidien.

Ergonomie : presque tout sous la main

Le QuadCast 2 S reste un modèle de simplicité. Son capteur tactile placé au sommet permet de couper instantanément la captation sans provoquer le claquement mécanique que produirait un bouton traditionnel. Une fonction particulièrement pratique lors d’une visioconférence, d’un direct sur Twitch ou d’une partie en ligne.

La molette multifonction donne accès au gain du microphone, au volume du casque, au mélange entre monitoring et lecture ainsi qu’au choix de la directivité. Le VU-mètre à LED offre en parallèle un retour visuel immédiat sur le niveau du signal.

Quatre diagrammes polaires sont disponibles : cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel et stéréo. Cette polyvalence permet au QuadCast 2 S de passer d’un usage individuel à une interview en face-à-face, un podcast à plusieurs ou encore l’enregistrement d’une ambiance. La connectique associe un port USB-C à une sortie casque mini-jack 3,5 mm destinée au monitoring direct.

Qualité audio : une voix claire et généreuse

C’est sur le terrain de l’enregistrement que cette seconde génération affiche ses ambitions. Ses trois capsules électrostatiques de 14 mm couvrent une plage de 20 Hz à 20 kHz, tandis que la conversion peut grimper jusqu’à 32 bits/192 kHz. Sur le papier, le bond est considérable face aux 16 bits/48 kHz de l’ancien QuadCast S.

À l’écoute, le QuadCast 2 S délivre une restitution très propre, détaillée et agréablement charpentée. Les voix bénéficient d’une belle présence sans devenir artificiellement graves, tandis que les consonnes restent suffisamment précises pour préserver une excellente intelligibilité. Pour le streaming, le podcast, la création de vidéos ou les visioconférences, le résultat est immédiatement convaincant, sans imposer une longue séance de réglages.

La directivité cardioïde limite correctement les bruits continus provenant de l’arrière, comme la ventilation d’un ordinateur, mais le microphone reste sensible aux sons plus soudains. Les frappes d’un clavier mécanique ou les chocs transmis au bureau peuvent donc encore s’inviter dans l’enregistrement. La suspension atténue efficacement les vibrations, sans accomplir de miracle. Le filtre anti-pop interne remplit convenablement son office, même si un filtre externe restera préférable pour une prise de voix plus exigeante. Ce comportement rejoint les observations réalisées lors d’autres essais indépendants.

32 bits/192 kHz : impressionnant, mais pas indispensable

La possibilité d’enregistrer en 32 bits/192 kHz constitue l’argument technique majeur du QuadCast 2 S. Elle procure davantage de latitude lors d’un travail de postproduction poussé, mais son intérêt demeure limité pour un stream Twitch, une conversation Discord ou une visioconférence. Dans ces usages, une résolution sensiblement inférieure suffit déjà largement.

Il faut donc considérer cette capacité davantage comme une réserve technique pour les créateurs qui montent et retraitent leurs enregistrements que comme une révolution audible au quotidien. Plusieurs essais spécialisés arrivent d’ailleurs à une conclusion similaire : la qualité est excellente, mais une telle résolution dépasse largement les besoins du joueur moyen.

NGENUITY : le RGB en vedette

Sous Windows, HyperX NGENUITY permet d’affiner les réglages et surtout de personnaliser les effets lumineux. Les possibilités offertes par la centaine de LED adressables sont particulièrement vastes et transforment le microphone en véritable élément du décor. Le logiciel n’est toutefois disponible que sous Windows, même si le microphone lui-même peut être utilisé sur PC et Mac.

Verdict

Le HyperX QuadCast 2 S ne cherche pas à rivaliser avec une chaîne XLR professionnelle. Il propose quelque chose de différent : une solution USB immédiatement opérationnelle, polyvalente, très bien équipée et suffisamment qualitative pour couvrir la grande majorité des besoins d’un streamer, d’un vidéaste ou d’un podcasteur.

Sa restitution vocale convaincante, ses quatre directivités, son excellent capteur tactile de mise en sourdine, son monitoring casque et son ergonomie particulièrement aboutie composent un ensemble remarquablement cohérent. Son spectaculaire éclairage aRGB constitue la cerise sur le gâteau pour les amateurs de configurations personnalisées.

Affiché à 184,91 CHF sur la boutique suisse de HP au moment de notre vérification, le QuadCast 2 S n’est certes pas donné. À ce tarif, la définition 32 bits/192 kHz apparaît presque surdimensionnée pour son public naturel et l’absence de connexion XLR rappelle ses limites face aux solutions destinées au studio. Pour qui recherche en revanche un microphone USB haut de gamme capable d’être installé, configuré et utilisé en quelques minutes, le QuadCast 2 S compte parmi les propositions les plus séduisantes de sa catégorie.

Les plus : excellente restitution des voix ; quatre directivités ; ergonomie très réussie ; capteur tactile de mise en sourdine ; monitoring casque ; suspension antichoc efficace et amovible ; spectaculaire éclairage aRGB ; enregistrement jusqu’en 32 bits/192 kHz.

Les moins : tarif relativement élevé ; 32 bits/192 kHz largement superflu pour le streaming ; captation encore sensible aux bruits de clavier ; pas de connexion XLR ; NGENUITY réservé à Windows.