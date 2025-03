Partager Facebook

En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse. À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante, celle d’un destin incroyable et du plus grand amour qui soit : celui d’une mère pour son enfant.

Tirée d’une histoire vraie, cette adaptation réussie du best seller de Roland Perez rend hommage aux mères et à leur amour débordant pour leurs enfants, amour qui rend les miracles possibles. Leïla Bekhti est fabuleuse dans le rôle d’une mère possessive, encombrante, mais totalement dévouée à son enfant atteint d’un handicap. Le récit est mené tambour battant et retrace la vie de Roland de sa naissance à l’âge adulte. Les fans de Sylvie Vartan seront ravis de voir le rôle crucial qu’elle a joué sans le savoir dans la vie du petit garçon cloué au lit de longs mois. Celui qui a appris à lire avec les chansons de son idole deviendra plus tard son ami et son avocat. Un feel good movie qui touche en plein cœur.

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Un film de Ken Scott

Avec Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Sylvie Vartan

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 102 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 10 ans

Date de sortie : mercredi 19 mars 2025