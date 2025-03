Google lance le Pixel 9a

«M’ajouter»: cette fonction introduite avec la série Pixel 9 est également disponible pour la première fois sur la série A. Elle peut combiner deux photos de groupe en une seule, de sorte que tout le monde soit visible sur la photo, photographe compris.



La fonction «Meilleure prise» permet de créer la photo de groupe parfaite en choisissant la meilleure expression faciale de chaque personne parmi plusieurs photos d’une série.



«Retouche magique avec cadrer» automatiquement est une fonction d’IA qui fait des suggestions pour améliorer la composition de l’image. Elle peut sélectionner le cadrage optimal et agrandir l’image pour une plus grande prise de vue. De plus, la retouche magique permet de modifier les photos de manière créative, par exemple en y ajoutant des feuilles d’automne ou de l’herbe bien verte. Pour ce faire, l’utilisatrice ou l’utilisateur doit sélectionner la zone de la photo à modifier et indiquer la personnalisation souhaitée.Le Pixel 9a offre également les fonctions plébiscitées de la gomme magique et de la gomme magique audio, le mode Vision de nuit, l’Astrophotographie et le nouveau mode Panorama avec vision de nuit.



Durable dans tous les sens du terme

Avec plus de 30 heures d’autonomie et plus de 100 heures en mode d’économie d’énergie extrême, le Pixel 9a offre la meilleure autonomie de tous les modèles Pixel actuellement disponibles. Grâce aux 7 ans d’assistance logicielle, l’appareil restera également protégé à l’avenir avec des mises à jour de sécurité régulières et des mises à niveau Android. De plus, les utilisatrices et utilisateurs profitent de toutes les nouvelles fonctions et améliorations avec les Pixel Drops courants. Le Pixel 9a est certifié IP68 pour la protection contre l’eau et la poussière, ce qui en fait le modèle le plus résistant à ce jour de la série A Google Pixel.



Gemini et Gemini Live

Le Pixel 9a est doté de Gemini, un assistant IA intégré qui peut permettre de faire différentes choses dans des applications Google telles que Maps, Calendrier et YouTube.



Gemini Live est également disponible. Cette fonction permet une conversation fluide avec Gemini, par exemple pour développer de nouvelles idées ou pour s’exercer en vue d’une présentation.



Par ailleurs, les utilisatrices et utilisateurs auront bientôt accès aux nouvelles fonctions de partage de vidéo et d’écran Gemini Live via le Pixel 9a. Ceux-ci leur permettront de partager le flux de leur appareil photo avec Gemini Live et d’échanger ensuite sur leur environnement. En outre, l’écran pourra aussi être partagé avec Gemini Live afin de mener une conversation sur ce que chacun voit.







Davantage de fonctionnalités d’IA

Parmi les autres fonctionnalités d’IA du Pixel 9a, citons «Entourer pour chercher», une fonction qui permet d’entourer une image pour lancer une recherche. Pixel Studio – une application pour créer des images divertissantes – est également disponible.



Se déplacer en toute sécurité

Le Pixel 9a dispose des mêmes fonctions de sécurité très appréciées que le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro. En cas d’urgence, des fonctions telles que l’alerte d’accident de voiture et de vol permettent d’obtenir rapidement de l’aide. De plus, le Pixel 9a est équipé du VPN de Google, disponible sans frais supplémentaires. La fonction «Trouver mon appareil» permet en outre de partager sa localisation en direct avec les amis et la famille.



Le Pixel 9a à partir de CHF 499

Le Pixel 9a sera disponible à partir d’avril dans le Google Store ainsi que chez Swisscom, Salt, Mobilezone et Digitec à partir de CHF 499.–