Marathon sera disponible le 5 mars 2026 sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Bungie annonce aujourd’hui que les joueurs vont pouvoir se plonger dans les mystères de Tau Ceti IV pour le lancement de Marathon, le 5 mars*. Dans Marathon, les joueurs incarnent un personnage Coureur biocybernétique et pillent la colonie perdue de Tau Ceti IV tout en survivant face à des équipes de sécurité ennemies, des Coureurs rivaux et des environnements inhospitaliers, tout ça dans l’espoir de faire fortune. Une bande-annonce du jeu sera également dévoilée pour présenter les nombreux dangers que les joueurs devront affronter à la surface de la planète.
Les voix anglaises de Marathon sont annoncées
Retrouvez dans Marathon les voix de…
Krizia Bajos, Samantha Béart, Beau Bridgland, Ry Chase, Roger Clark, Darin De Paul, Jennifer English, Dave Fennoy, Nika Futterman, Morla Gorrondona, Reina Guthrie, Donnla Hughes, Keston John, Sohm Kapila, Rich Keeble, Elliot Knight, Erica Lindbeck, Piotr Michael, Brent Mukai, Neil Newbon, Ariana Nicole George, Emily O’Brien, Lee Shorten, Jason Spisak, Ben Starr, JB Tadena, Fred Tatasciore, Craig Lee Thomas, Elias Toufexis, Oliver Vaquer, Scott Whyte, Tracy Wiles, Erin Yvette
Marathon proposera aussi des dialogues intégralement localisés pour toutes les langues disponibles. Les voix seront annoncées ultérieurement. Et le casting de voix originales va continuer de grandir avec l’évolution de l’univers du jeu.
Précommandes Marathon et Édition Collector disponibles
Marathon arrive le 5 mars 2026 et sera disponible en édition Standard et Deluxe sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec cross-play et sauvegarde multiplateforme**. Pour fêter la sortie de Marathon, tous les joueurs de Destiny 2 peuvent récupérer des récompenses thématiques à la boutique Everversum, et des ornements sont disponibles pour les personnes qui précommandent.
- Marathon – Édition Standard
- Accès à toutes les mises à jour du jeu (cartes, cadres de Coureur, événements, etc.) au cours de l’année
- Précommandez Marathon et recevez les éléments suivants :
- ÉTAPE ZÉRO 004 style Arme de poing tactique CR
- Talisman d’arme ÉTAPE ZÉRO RC
- Sticker d’arme ÉTAPE ZÉRO MODIFIÉE
- Arrière-plan LIGNE D’APOGÉE
- Emblème LIGNE D’APOGÉE
- Recevez aussi les récompenses Destiny 2 suivantes liées à votre compte Bungie.net :
- Coque de type Écho UESC de Spectre exotique
- Vaisseau exotique Rover UESC
- Passereau exotique Sprinter UESC
- Liens de précommande Marathon – Édition Standard :
- Steam : https://store.steampowered.com/app/3065800
- PlayStation 5 : https://store.playstation.com/fr/product/JP9200-PPSA24487_00-MARBUNDLE0000001
- Xbox Series X|S : https://www.microsoft.com/store/productid/9p8mgmxndv9b
Marathon – Édition Deluxe
- Tout le contenu de l’Édition Standard
- Coupon : Passe de récompenses premium
- 200 jetons de SOIE servant à déverrouiller les récompenses du Passe de récompenses
- Objets cosmétiques pour arme :
- DÉGRADATION DE MINUIT style Fusil à pompe Misriah 2442
- DÉGRADATION DE MINUIT style FA Excessif
- Objets cosmétiques pour cadre de Coureur :
- DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Vandale
- DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Destructeur
- DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Assassin
- DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Voleur
- Liens de précommande Marathon – Édition Deluxe :
- Steam : https://store.steampowered.com/app/3569750
- PlayStation 5 : https://store.playstation.com/fr/product/JP9200-PPSA24487_00-MARBUNDLE0000003
- Xbox Series X|S : https://www.microsoft.com/store/productid/9p608k3jrmzb
Édition Collector de Marathon
- Tout le contenu de l’Édition Deluxe (version code de jeu uniquement)
- Figurine de cadre de type Voleur à l’échelle 1/6 avec lumières LED
- WEAVEworm miniature de collection
- Patch brodé thermocollant
- Six cartes postales avec illustrations
- Boîte hexagonale premium avec poster lenticulaire
- Boîte-présentoir avec illustrations de l’environnement
- Des objets cosmétiques bonus du jeu à acheter sur le Bungie Store ou PlayStation Direct :
- Emblème ÉTAPE ZÉRO
- Arrière-plan ÉTAPE ZÉRO
Plus d’infos sur l’Édition Collector ici : https://eu.bungiestore.com/collections/collectors-edition
Récompenses Destiny 2
Récompenses Destiny 2 disponibles pour tous les joueurs :
- Outil multifonction MIDA moderne – Ornement d’arme d’arme (Outil multifonction MIDA)
- Tissage ver à soie – revêtement légendaire (d’une couleur verte rappelant Marathon)
- Attente d’exfiltration – interaction multijoueur exotique
Manette DualSense édition limitée Marathon
Aujourd’hui, une manette DualSense édition limitée Marathon est aussi dévoilée.
La manette sans fil DualSense – Édition limitée Marathon est couverte de motifs audacieux et de formes fracturées, dans le style du monde futuriste de Marathon.
La manette sera disponible en quantités limitées au prix de 84,99 €.*** Les précommandes commenceront le 29 janvier 2026 à 18 h (heure locale) sur direct.playstation.com (dans les régions concernées), ainsi que chez les revendeurs participants, pour une sortie le 5 mars 2026. La date de sortie et de disponibilité exacte peut varier selon le pays ou la région.
D’autres informations sur Marathon sont disponibles ci-dessous :
- Bande-annonce de précommande | Vidéo Marathon
- Blog BNET
- Site de presse et kit de presse de Marathon – kit de presse mis à jour
- Commentaires des développeurs : vidéo sur les cadres de Coureur – Janvier 2026
- Commentaires des développeurs : blog sur les cadres de Coureur – Janvier 2026
- Un regard sur Marathon | ViDoc Bungie – décembre 2025
