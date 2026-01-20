Marathon sera disponible le 5 mars 2026 sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Bungie annonce aujourd’hui que les joueurs vont pouvoir se plonger dans les mystères de Tau Ceti IV pour le lancement de Marathon, le 5 mars*. Dans Marathon, les joueurs incarnent un personnage Coureur biocybernétique et pillent la colonie perdue de Tau Ceti IV tout en survivant face à des équipes de sécurité ennemies, des Coureurs rivaux et des environnements inhospitaliers, tout ça dans l’espoir de faire fortune. Une bande-annonce du jeu sera également dévoilée pour présenter les nombreux dangers que les joueurs devront affronter à la surface de la planète.

Les voix anglaises de Marathon sont annoncées

Retrouvez dans Marathon les voix de…

Krizia Bajos, Samantha Béart, Beau Bridgland, Ry Chase, Roger Clark, Darin De Paul, Jennifer English, Dave Fennoy, Nika Futterman, Morla Gorrondona, Reina Guthrie, Donnla Hughes, Keston John, Sohm Kapila, Rich Keeble, Elliot Knight, Erica Lindbeck, Piotr Michael, Brent Mukai, Neil Newbon, Ariana Nicole George, Emily O’Brien, Lee Shorten, Jason Spisak, Ben Starr, JB Tadena, Fred Tatasciore, Craig Lee Thomas, Elias Toufexis, Oliver Vaquer, Scott Whyte, Tracy Wiles, Erin Yvette

Marathon proposera aussi des dialogues intégralement localisés pour toutes les langues disponibles. Les voix seront annoncées ultérieurement. Et le casting de voix originales va continuer de grandir avec l’évolution de l’univers du jeu.

Précommandes Marathon et Édition Collector disponibles

Marathon arrive le 5 mars 2026 et sera disponible en édition Standard et Deluxe sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec cross-play et sauvegarde multiplateforme**. Pour fêter la sortie de Marathon, tous les joueurs de Destiny 2 peuvent récupérer des récompenses thématiques à la boutique Everversum, et des ornements sont disponibles pour les personnes qui précommandent.

Marathon – Édition Standard

Accès à toutes les mises à jour du jeu (cartes, cadres de Coureur, événements, etc.) au cours de l’année

Précommandez Marathon et recevez les éléments suivants : ÉTAPE ZÉRO 004 style Arme de poing tactique CR Talisman d’arme ÉTAPE ZÉRO RC Sticker d’arme ÉTAPE ZÉRO MODIFIÉE Arrière-plan LIGNE D’APOGÉE Emblème LIGNE D’APOGÉE

Recevez aussi les récompenses Destiny 2 suivantes liées à votre compte Bungie.net : Coque de type Écho UESC de Spectre exotique Vaisseau exotique Rover UESC Passereau exotique Sprinter UESC

suivantes liées à votre compte Bungie.net : Liens de précommande Marathon – Édition Standard : Steam : https://store.steampowered.com/app/3065800 PlayStation 5 : https://store.playstation.com/fr/product/JP9200-PPSA24487_00-MARBUNDLE0000001 Xbox Series X|S : https://www.microsoft.com/store/productid/9p8mgmxndv9b



Marathon – Édition Deluxe

Tout le contenu de l’Édition Standard

Coupon : Passe de récompenses premium

200 jetons de SOIE servant à déverrouiller les récompenses du Passe de récompenses

Objets cosmétiques pour arme : DÉGRADATION DE MINUIT style Fusil à pompe Misriah 2442 DÉGRADATION DE MINUIT style FA Excessif

Objets cosmétiques pour cadre de Coureur : DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Vandale DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Destructeur DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Assassin DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Voleur

Liens de précommande Marathon – Édition Deluxe : Steam : https://store.steampowered.com/app/3569750 PlayStation 5 : https://store.playstation.com/fr/product/JP9200-PPSA24487_00-MARBUNDLE0000003 Xbox Series X|S : https://www.microsoft.com/store/productid/9p608k3jrmzb



Édition Collector de Marathon

Tout le contenu de l’Édition Deluxe (version code de jeu uniquement)

Figurine de cadre de type Voleur à l’échelle 1/6 avec lumières LED

WEAVEworm miniature de collection

Patch brodé thermocollant

Six cartes postales avec illustrations

Boîte hexagonale premium avec poster lenticulaire

Boîte-présentoir avec illustrations de l’environnement

Des objets cosmétiques bonus du jeu à acheter sur le Bungie Store ou PlayStation Direct : Emblème ÉTAPE ZÉRO Arrière-plan ÉTAPE ZÉRO



Plus d’infos sur l’Édition Collector ici : https://eu.bungiestore.com/collections/collectors-edition

Récompenses Destiny 2

Récompenses Destiny 2 disponibles pour tous les joueurs :

Outil multifonction MIDA moderne – Ornement d’arme d’arme (Outil multifonction MIDA)

Tissage ver à soie – revêtement légendaire (d’une couleur verte rappelant Marathon)

Attente d’exfiltration – interaction multijoueur exotique

Manette DualSense édition limitée Marathon

Aujourd’hui, une manette DualSense édition limitée Marathon est aussi dévoilée.

La manette sans fil DualSense – Édition limitée Marathon est couverte de motifs audacieux et de formes fracturées, dans le style du monde futuriste de Marathon.

La manette sera disponible en quantités limitées au prix de 84,99 €.*** Les précommandes commenceront le 29 janvier 2026 à 18 h (heure locale) sur direct.playstation.com (dans les régions concernées), ainsi que chez les revendeurs participants, pour une sortie le 5 mars 2026. La date de sortie et de disponibilité exacte peut varier selon le pays ou la région.

D’autres informations sur Marathon sont disponibles ci-dessous :

Réseaux sociaux de Marathon :