Marathon sera disponible le 5 mars 2026 sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Bungie annonce aujourd’hui que les joueurs vont pouvoir se plonger dans les mystères de Tau Ceti IV pour le lancement de Marathon, le 5 mars*. Dans Marathon, les joueurs incarnent un personnage Coureur biocybernétique et pillent la colonie perdue de Tau Ceti IV tout en survivant face à des équipes de sécurité ennemies, des Coureurs rivaux et des environnements inhospitaliers, tout ça dans l’espoir de faire fortune. Une bande-annonce du jeu sera également dévoilée pour présenter les nombreux dangers que les joueurs devront affronter à la surface de la planète.

Les voix anglaises de Marathon sont annoncées

Retrouvez dans Marathon les voix de…  

Krizia Bajos, Samantha Béart, Beau Bridgland, Ry Chase, Roger Clark, Darin De Paul, Jennifer English, Dave Fennoy, Nika Futterman, Morla Gorrondona, Reina Guthrie, Donnla Hughes, Keston John, Sohm Kapila, Rich Keeble, Elliot Knight, Erica Lindbeck, Piotr Michael, Brent Mukai, Neil Newbon, Ariana Nicole George, Emily O’Brien, Lee Shorten, Jason Spisak, Ben Starr, JB Tadena, Fred Tatasciore, Craig Lee Thomas, Elias Toufexis, Oliver Vaquer, Scott Whyte, Tracy Wiles, Erin Yvette

Marathon proposera aussi des dialogues intégralement localisés pour toutes les langues disponibles. Les voix seront annoncées ultérieurement. Et le casting de voix originales va continuer de grandir avec l’évolution de l’univers du jeu. 

Précommandes Marathon et Édition Collector disponibles 

Marathon arrive le 5 mars 2026 et sera disponible en édition Standard et Deluxe sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec cross-play et sauvegarde multiplateforme**. Pour fêter la sortie de Marathon, tous les joueurs de Destiny 2 peuvent récupérer des récompenses thématiques à la boutique Everversum, et des ornements sont disponibles pour les personnes qui précommandent.

Marathon – Édition Deluxe

Édition Collector de Marathon

  • Tout le contenu de l’Édition Deluxe (version code de jeu uniquement)
  • Figurine de cadre de type Voleur à l’échelle 1/6 avec lumières LED 
  • WEAVEworm miniature de collection
  • Patch brodé thermocollant  
  • Six cartes postales avec illustrations  
  • Boîte hexagonale premium avec poster lenticulaire 
  • Boîte-présentoir avec illustrations de l’environnement 
  • Des objets cosmétiques bonus du jeu à acheter sur le Bungie Store ou PlayStation Direct :
    • Emblème ÉTAPE ZÉRO 
    • Arrière-plan ÉTAPE ZÉRO

Plus d’infos sur l’Édition Collector ici : https://eu.bungiestore.com/collections/collectors-edition

Récompenses Destiny 2

Récompenses Destiny 2 disponibles pour tous les joueurs :

  • Outil multifonction MIDA moderne – Ornement d’arme d’arme (Outil multifonction MIDA)
  • Tissage ver à soie – revêtement légendaire (d’une couleur verte rappelant Marathon)
  • Attente d’exfiltration – interaction multijoueur exotique

Manette DualSense édition limitée Marathon

Aujourd’hui, une manette DualSense édition limitée Marathon est aussi dévoilée.

La manette sans fil DualSense – Édition limitée Marathon est couverte de motifs audacieux et de formes fracturées, dans le style du monde futuriste de Marathon.

La manette sera disponible en quantités limitées au prix de 84,99 €.*** Les précommandes commenceront le 29 janvier 2026 à 18 h (heure locale) sur direct.playstation.com (dans les régions concernées), ainsi que chez les revendeurs participants, pour une sortie le 5 mars 2026. La date de sortie et de disponibilité exacte peut varier selon le pays ou la région. 

D’autres informations sur Marathon sont disponibles ci-dessous :

Réseaux sociaux de Marathon :

