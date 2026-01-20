Xbox Cloud Gaming s’apprête à passer à la publicité pour ouvrir le jeu au plus grand nombre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Microsoft préparerait une version gratuite de Xbox Cloud Gaming financée par la publicité. Une évolution stratégique qui pourrait démocratiser le jeu en streaming, à l’heure où le coût du matériel gaming ne cesse de grimper.

Microsoft s’apprêterait à franchir une étape décisive dans l’évolution de Xbox Cloud Gaming. Selon plusieurs indiscrétions concordantes, la firme de Redmond travaillerait à une déclinaison gratuite de son service de jeu en streaming, financée par la publicité, dont le lancement pourrait intervenir dès cette année. Une inflexion stratégique majeure, qui rapprocherait le modèle économique de la plateforme de celui de services grand public bien établis, à commencer par YouTube.

Depuis plusieurs mois déjà, les rumeurs autour de cette offre sans abonnement se multiplient. Récemment, certains utilisateurs ont même cru assister à son déploiement anticipé après avoir vu apparaître un message pour le moins intrigant : « 1 heure de jeu financée par la publicité par session ». De quoi semer la confusion et laisser penser que la formule gratuite était déjà active. Selon les informations recueillies par Windows Central, il ne s’agirait toutefois que d’une erreur d’affichage. Pour autant, le projet serait bien réel : Microsoft plancherait activement sur cette nouvelle proposition, avec une mise sur le marché envisagée dans le courant de l’année.

Vers un accès plus ouvert au cloud gaming

À l’heure actuelle, Xbox Cloud Gaming impose une double contrainte : les joueurs doivent à la fois posséder les titres auxquels ils souhaitent jouer et disposer d’un abonnement Xbox Game Pass pour accéder au streaming. L’introduction de la publicité pourrait rebattre les cartes et abaisser considérablement la barrière à l’entrée, en offrant une porte d’accès gratuite au service. Une évolution susceptible d’élargir le public du cloud gaming, tout en renforçant l’attractivité de l’écosystème Xbox.

Cette perspective intervient dans un contexte particulièrement favorable. La flambée des prix des composants, notamment de la mémoire vive, sous l’effet de la course mondiale à l’intelligence artificielle, complique l’accès au matériel de jeu performant. Se constituer ou renouveler une configuration gaming devient de plus en plus onéreux pour de nombreux joueurs.

Le streaming comme réponse à la hausse des coûts

Dans ce paysage tendu, le cloud gaming apparaît comme une alternative crédible à la possession d’un PC dédié. Le principe est désormais bien établi : les jeux sont exécutés sur les serveurs de Microsoft avant d’être diffusés en temps réel sur l’écran de l’utilisateur via une connexion internet. Cette architecture permet de profiter de titres exigeants sur des machines modestes, qu’il s’agisse d’un ordinateur standard, d’un smartphone ou même d’un téléviseur connecté.

Si elle venait à se concrétiser, l’offre gratuite financée par la publicité pourrait ainsi constituer une réponse pragmatique à la hausse des coûts du hardware, tout en renforçant la position de Microsoft sur un marché du jeu vidéo en pleine mutation. Reste désormais à attendre une confirmation officielle pour mesurer l’ampleur et les modalités exactes de ce virage stratégique.