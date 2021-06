Marvel Future Revolution : Les pré-inscriptions sont ouvertes

Partager Facebook

Découvrez le premier action-RPG Marvel en monde ouvert sur mobile. Les super-héros et les super-vilains emblématiques de l’univers Marvel vont devoir faire face à une catastrophe qui s’étend à tout le Multivers. Suivez le livestream Marvel à 17h PDT pour visionner du gameplay live en avant-première mondiale.

jeu présente un scénario original mettant en scène un large éventail de personnages célèbres. MARVEL Future Revolution comprend des graphismes 3D de grande qualité, dignes d’un AAA, et plongera les joueurs dans un magnifique monde ouvert rempli d’action et d’enjeux de taille. En effet, les joueurs se retrouveront en première ligne pour sauver l’univers !

Dans MARVEL Future Revolution, de multiples Terres convergent dans le Multivers pour former une toute nouvelle “Terre Primaire” remplie de zones et de missions uniques à explorer, telles que la nouvelle ville high-tech de Stark, le dangereux empire de Hydra, le Sakaar sauvage et hostile et bien d’autres encore. En tant qu’agents de la nouvelle équipe de super-héros “Omega Flight”, les joueurs devront travailler ensemble afin de faire face aux assauts des super-vilains et défendre la Terre Primaire contre une série de menaces sans fin. Marvel Future Revolution comprend huit super-héros jouables dont Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Black Widow, Iron Man, Doctor Strange, Star-Lord, et Storm. Ils bénéficieront d’une vaste collection de costumes emblématiques de l’univers Marvel et plus de 400 millions de combinaisons de costumes seront possibles.

“Le partenariat avec une IP de classe mondiale comme Marvel nous a permis de développer des expériences de jeu mobile sans précédent au fil des ans, et MARVEL Future Revolution devrait catapulter les fans de la franchise à un tout autre niveau” déclare Simon Sim, président de Netmarble US. “MARVEL Future Revolution propose une expérience de jeu fun et engageante et son gameplay d’action RPG à grande échelle devrait plaire autant aux fans de Marvel qu’aux joueurs mobiles occasionnels.”

En utilisant le système d’escouade, les joueurs de MARVEL Future Revolution auront la possibilité de monter de niveau et de jouer en tant que nouveaux personnages. Ils pourront également développer leurs compétences de super-héros dans divers modes JcJ (Joueur Contre Joueur), allant du match 1 contre 1 aux matchs 10 contre 10 entre joueurs de haut niveau. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront, le contenu multijoueur se débloquera, avec notamment le mode Blitz, Opération Spécial, les Raids et bien plus encore.

“Des buildings scintillants de New Stark City aux ruelles ombragées de l’Empire d’Hydra, les joueurs du monde entier vont pouvoir profiter du vaste univers qui les attend et explorer un monde ouvert sauvage entièrement conçu par nos amis de chez Netmarble” déclare Bill Rosemann, VP of Creative chez Marvel Games. “Que vous planiez dans les cieux en tant que Storm ou que vous fassiez face aux ennemis au sol avec Captain America, vous allez vous sentir comme un véritable super-héros dans un univers rempli d’action, de drame, d’humour et de fun dont seul Marvel a le secret.”

“Notre partenariat avec Netmarble nous a permis d’adapter au mobile les vastes univers, les histoires passionnantes et les personnages cultes de l’univers Marvel de la manière la meilleure qui soit” déclare Danny Koo, Director of Product Development chez Marvel Games. “Nous sommes ravis de proposer ce jeu mobile révolutionnaire aux fans du monde entier et nous avons hâte que tout le monde l’essaye !”

Les fans pourront assister à l’avant-première de gameplay aujourd’hui à 17h PDT via les comptes YouTube, Twitter, Facebook et Twitch de Marvel.

Développé par Netmarble Monster, MARVEL Future Revolution représente la deuxième collaboration entre Netmarble et Marvel Entertainment, il succède au jeu mobile à succès MARVEL Future Fight, apprécié par plus de 120 millions de personnes dans le monde.

MARVEL Future Revolution sera disponible sur iOS et Android en tant que jeu gratuit au second semester de cette année. Les pré-inscriptions sont ouvertes dans le monde entier sur l’App Store et le Google Play. Engagez-vous au sein de l’unité ’Omega Flight’ dès maintenant pour recevoir de nombreuses récompenses pour le lancement du jeu.

Pour regarder le stream de Netmarble, diffusé depuis la Corée du Sud, visitez la chaine YouTube ‘Netmarble TV’ et rendez-vous sur la Facebook page.

Pour plus d’informations sur MARVEL Future Revolution, rendez-vous sur (https://marvelfuturerevolution.com) et suivez #MARVELFutureRevolution sur :