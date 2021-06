Logitech G dévoile le G335, son nouveau casque filaire de la Color Collection

Partager Facebook

Logitech G, une marque de Logitech et leader de l’innovation en matière de technologies et d’équipements de jeu, présente aujourd’hui un nouveau casque de jeu filaire ultra-léger, le G335. Dernier né de la Color Collection, il est disponible en trois couleurs, dont un nouveau coloris Mint. Ce dernier viendra également parer la souris sans-fil G305 pour compléter la collection.

“La gamme originale de la Color Collection a été un énorme succès auprès des joueurs du monde entier.“ déclare Ujes Desai, Directeur Général chez Logitech G. “Avec le casque Logitech G335, nous ajoutons de nouvelles couleurs comme Mint, l’une des couleurs les plus demandées, tout en réduisant le poids pour assurer une expérience super confortable.”

Un casque poids plume

Avec 240 grammes sur la balance, le casque Logitech G335 est un des casques de jeu les plus légers du marché. Utilisant un design similaire à celui du casque de jeu sans fil primé G733 de la Color Collection, le G335 a un design plus fin pour un ajustement plus petit et un confort accru. Il est doté d’un bandeau à suspension réglable et de matériaux de coussinets d’oreilles en tissu doux pour s’adapter à la tête du joueur pour un confort durable, quelle que soit sa manière de jouer.

Un choix de personnalisation infini

Disponible en Noir, Blanc et Mint, avec des bandeaux réversibles assortis, le Logitech G335 est un ajout bienvenu à la collection d’équipements de jeu vifs, colorés et expressifs. Pouvant s’accorder et se mélanger avec les autres produits de la Color Collection, ce nouvel ajout offre aux joueurs plus d’opportunités de personnaliser leur espaces de jeu. Le G335 sera également compatible avec les bandeaux réglables de la même collection et les protections de micro amusantes

Le casque de jeu filaire Logitech G335 est “plug and play” avec presque toutes les plateformes de jeu via une prise audio de 3,5 mm. Une qualité audio de niveau gaming, des commandes intégrées, une molette de volume située directement sur l’oreillette et un micro équipé de la fonction “flip to mute”, permettent aux joueurs de s’immerger dans le jeu sans aucune distraction. Le G335 est également certifié Discord pour son son cristallin et sa clarté de communication.

Prix et disponibilité

Le casque de jeu filaire Logitech G335 sera vendu au prix de 69.99 CHF. Les bandeaux sont disponibles en 8 coloris différents au prix de 10.90 CHF l’unité tandis que la nouvelle souris sans fil G305 LIGHTSPEED Mint sera disponible pour 69.90 CHF. Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site web de Logitech.