Garmin Forerunner 70 et 170 : deux nouvelles montres GPS pour séduire les runners

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Garmin renouvelle sa gamme de montres connectées avec des modèles AMOLED plus complets, pensés pour les coureurs débutants comme confirmés.

Garmin poursuit son offensive sur le marché des montres connectées dédiées au sport en dévoilant deux nouvelles références pensées pour séduire aussi bien les coureurs débutants que les athlètes plus expérimentés : les Garmin Forerunner 70 et Garmin Forerunner 170. Avec cette nouvelle génération, le constructeur américain affine encore sa formule en misant sur un design plus moderne, un écran AMOLED lumineux et une panoplie de fonctionnalités santé et entraînement dopées à l’intelligence logicielle.

Garmin Forerunner 70 et 170 : deux nouvelles montres GPS pensées pour les runners

Avec ces nouveaux modèles, Garmin cherche clairement à démocratiser davantage son écosystème sportif tout en renforçant les outils destinés à l’entraînement personnalisé. Si les deux montres adoptent une apparence quasiment identique au premier regard, elles ciblent pourtant des profils d’utilisateurs différents.

Les deux modèles reposent sur un boîtier léger de 43 mm fabriqué en polymère renforcé de fibres, une conception qui permet de conserver un excellent compromis entre robustesse, confort et légèreté lors des longues séances de course à pied. Garmin intègre également un écran tactile AMOLED de 1,2 pouce particulièrement lumineux, garantissant une excellente lisibilité aussi bien en plein soleil qu’en intérieur.

Le fabricant multiplie par ailleurs les déclinaisons colorées afin d’élargir l’attrait de cette nouvelle génération auprès d’un public plus large et plus jeune.

Un concentré de fonctionnalités santé et bien-être

Les nouvelles Garmin Forerunner mettent particulièrement l’accent sur le suivi de la condition physique et de la récupération. Les deux modèles proposent ainsi un suivi avancé du sommeil accompagné d’un rapport quotidien détaillé, une surveillance continue de la fréquence cardiaque ainsi que le désormais célèbre indicateur « Body Battery », capable d’évaluer le niveau global d’énergie de l’utilisateur au fil de la journée.

Garmin introduit également une nouvelle fonction baptisée « Quick Workout ». Celle-ci analyse le temps disponible ainsi que l’intensité souhaitée afin de générer automatiquement une séance d’entraînement adaptée au profil du sportif.

L’écosystème logiciel demeure particulièrement complet avec les plans d’entraînement évolutifs de Garmin Coach, les suggestions quotidiennes d’exercices, les conseils de récupération personnalisés ainsi qu’une bibliothèque de plus de 80 disciplines sportives intégrées directement dans la montre.

Garmin Forerunner 70 vs Forerunner 170 : quelles différences ?

Si les deux montres partagent une base technique commune, plusieurs éléments distinguent clairement la Forerunner 170 de sa petite sœur.

La Garmin Forerunner 70, proposée à partir de 249 dollars, se concentre essentiellement sur les fonctions fondamentales du running et du suivi sportif. Elle fait toutefois l’impasse sur plusieurs options premium comme le stockage musical intégré, le paiement sans contact NFC ou encore l’altimètre barométrique.

À l’inverse, la Garmin Forerunner 170 enrichit nettement l’expérience avec l’ajout du support musical embarqué — disponible sur certaines versions —, du paiement sans contact Garmin Pay, des métriques avancées VO2 Max ainsi que d’un mode d’accompagnement spécifique dédié au cyclisme.

Les deux modèles conservent néanmoins un GPS intégré particulièrement précis, élément indispensable pour les coureurs et sportifs outdoor.

Une autonomie solide malgré l’écran AMOLED

Malgré l’adoption d’un écran AMOLED plus énergivore, Garmin conserve des performances d’autonomie particulièrement convaincantes. La Forerunner 70 promet jusqu’à treize jours d’utilisation tandis que la Forerunner 170 atteint environ dix jours selon l’usage.

Des chiffres qui demeurent nettement supérieurs à ceux de nombreuses montres connectées concurrentes, notamment dans l’univers des smartwatches généralistes.

Garmin monte en gamme… et augmente ses tarifs

Cette nouvelle génération s’accompagne toutefois d’une hausse tarifaire notable. Les Forerunner 70 et 170 affichent en effet des prix supérieurs d’environ cinquante dollars à ceux des précédentes générations comme les Forerunner 55 ou Forerunner 165.

Une stratégie qui pourrait pousser certains utilisateurs à regarder du côté d’alternatives plus agressives financièrement, notamment chez Amazfit avec des modèles comme l’Amazfit Active Max.

Malgré cela, Garmin continue de renforcer son positionnement premium grâce à des fonctionnalités toujours plus avancées, une excellente autonomie et un suivi sportif parmi les plus complets du marché. Ces nouvelles Forerunner confirment ainsi l’ambition de la marque : rester une référence incontournable dans l’univers des montres GPS dédiées au sport et au running.