Google révolutionne Android Auto avec Gemini et une nouvelle interface immersive

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Le système embarqué adopte Material 3 Expressive, la cartographie 3D et des fonctions IA avancées.

Google prépare une transformation majeure de son écosystème automobile avec une nouvelle génération d’Android Auto dopée à l’intelligence artificielle. Présentée lors de l’Android Show: Google I/O Edition, cette évolution dépasse largement le simple rafraîchissement visuel. Entre interface modernisée, intégration poussée de Gemini et nouvelles fonctions immersives, Android Auto entend désormais rivaliser frontalement avec le récent CarPlay Ultra d’Apple.

Android Auto change de dimension avec Gemini et l’IA embarquée

Depuis plusieurs années, Android Auto s’est imposé comme l’une des solutions de référence pour connecter son smartphone à l’écran de bord d’un véhicule. Mais Google semble aujourd’hui prêt à franchir un cap stratégique majeur en transformant sa plateforme automobile en véritable assistant intelligent embarqué.

Cette nouvelle mouture s’inscrit dans une volonté plus large de la firme de Mountain View : intégrer Gemini au cœur de l’ensemble de son écosystème numérique, des smartphones aux ordinateurs, en passant désormais par les véhicules connectés.

Une interface Material 3 Expressive pensée pour tous les écrans automobiles

Première évolution immédiatement visible : Android Auto adopte désormais le nouveau langage graphique Material 3 Expressive. Déjà présent sur Android et plusieurs applications Google, ce design évolutif a été entièrement adapté aux contraintes spécifiques de l’automobile.

L’interface ajuste dynamiquement ses éléments selon la taille et la forme des écrans embarqués. Que l’on utilise un imposant écran OLED circulaire comme celui du Mini Cooper Countryman EV ou un tableau de bord plus classique, l’expérience promet une meilleure lisibilité et une ergonomie plus moderne.

Google ajoute également des animations plus fluides, des typographies retravaillées ainsi qu’une synchronisation esthétique permettant d’harmoniser les fonds d’écran du véhicule avec ceux du smartphone Android connecté.

Les utilisateurs pourront aussi personnaliser davantage leur interface grâce à l’ajout de widgets modulables, une nouveauté particulièrement attendue qui rompt enfin avec la rigidité des anciennes versions d’Android Auto.

Gemini transforme Android Auto en assistant intelligent embarqué

L’intégration de Gemini constitue évidemment le cœur de cette révolution. L’intelligence artificielle générative de Google ne se limite plus à répondre à des commandes vocales classiques : elle devient désormais proactive et contextuelle.

Le conducteur pourra, par exemple, commander un repas via DoorDash simplement à la voix, ajuster la climatisation sans quitter la route des yeux ou encore gérer différentes tâches quotidiennes sans interaction manuelle complexe.

Google introduit également le système « Magic Cue », déjà aperçu sur le Google Pixel 10. Cette fonctionnalité intelligente analyse le contexte des messages reçus afin de proposer automatiquement des actions pertinentes. Si une adresse est détectée dans une conversation, Android Auto pourra immédiatement suggérer un itinéraire ou préparer une réponse adaptée.

Google Maps devient plus immersif grâce à la cartographie 3D

Autre avancée majeure : l’intégration d’une nouvelle génération de cartographie immersive dans Google Maps.

Les trajets bénéficieront désormais d’environnements 3D beaucoup plus détaillés avec des bâtiments modélisés, des échangeurs complexes reproduits avec davantage de précision et une meilleure représentation des reliefs urbains.

Google pousse même le réalisme jusqu’à intégrer des effets de transparence lors du passage sous certains ponts ou infrastructures, renforçant considérablement l’immersion visuelle lors de la navigation.

Vidéo, Dolby Atmos et assistance avancée à la conduite

Cette nouvelle version d’Android Auto introduit également plusieurs fonctionnalités inédites destinées à enrichir l’expérience multimédia et la sécurité.

Les utilisateurs pourront notamment regarder des vidéos YouTube directement sur l’écran du véhicule lorsque celui-ci est à l’arrêt. Dès que la voiture redémarre, le système basculera automatiquement vers une lecture audio afin de respecter les impératifs de sécurité routière.

Google ajoute aussi la prise en charge du son immersif Dolby Atmos sur certains modèles compatibles, offrant une expérience audio spatialisée beaucoup plus spectaculaire à bord.

Enfin, le système de guidage devient plus avancé grâce à l’exploitation des caméras et capteurs embarqués. Android Auto pourra désormais indiquer plus précisément les changements de file ou certaines manœuvres complexes en circulation dense.

Google veut imposer Android Auto comme référence des voitures connectées

Aucun calendrier précis de déploiement n’a encore été communiqué, mais Google confirme que ces nouveautés seront progressivement intégrées au cours des prochains mois.

Avec cette transformation profonde d’Android Auto, le groupe américain affiche clairement ses ambitions : faire de Gemini le centre névralgique de l’expérience automobile connectée et proposer une alternative crédible, moderne et intelligente face aux solutions concurrentes d’Apple.

L’automobile devient ainsi un nouveau terrain stratégique dans la guerre des écosystèmes dopés à l’intelligence artificielle.