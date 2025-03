Meta accélère dans l’IA avec une application dédiée à son assistant virtuel

Partager Facebook

Dans une ambition manifeste d’asseoir son influence dans le secteur de l’intelligence artificielle, Meta s’apprête à franchir une nouvelle étape stratégique. L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg développe actuellement une application autonome entièrement consacrée à son assistant virtuel, Meta AI. Lancé en 2023 et initialement intégré aux plateformes du groupe, telles que Facebook et WhatsApp, cet outil d’intelligence artificielle bénéficiera dès le second trimestre d’une interface dédiée, visant à optimiser l’expérience utilisateur et renforcer son accessibilité.

Cette initiative traduit la volonté de Meta de positionner son assistant au cœur de son écosystème numérique, tout en consolidant son rôle face aux avancées d’OpenAI et de Google dans le domaine de l’IA générative. Grâce à une ergonomie simplifiée et des performances accrues, cette application pourrait séduire un public plus large, contribuant ainsi à faire de Meta AI l’assistant numérique de référence d’ici la fin de l’année.

L’idée d’une plateforme indépendante est née d’une interaction sur Threads, où une suggestion a suscité une réaction enthousiaste de Mark Zuckerberg. Conçue pour centraliser les interactions avec l’assistant et affiner la personnalisation des services proposés, cette application devrait également faciliter son intégration à d’autres supports technologiques, à l’image des lunettes connectées Ray-Ban Meta. En privilégiant une interface unique et optimisée, l’entreprise ambitionne d’intensifier l’engagement des utilisateurs et d’offrir une accessibilité accrue à ses services.

Par ailleurs, Meta explore la possibilité de proposer un abonnement payant pour Meta AI, suivant une tendance déjà adoptée par OpenAI et Microsoft. Ce modèle économique pourrait inclure des recommandations sponsorisées ainsi qu’une version premium dotée de fonctionnalités avancées. Selon Susan Li, directrice financière de Meta, si l’objectif premier reste l’amélioration de l’expérience utilisateur, les perspectives de monétisation apparaissent évidentes. En capitalisant sur des offres exclusives, Meta espère ainsi accroître l’attractivité et la rentabilité de son assistant virtuel, tout en diversifiant ses sources de revenus.

Le lancement de cette application dédiée s’inscrit dans une dynamique concurrentielle intense, où des acteurs majeurs comme Google et xAI ont déjà déployé leurs propres solutions, respectivement Gemini et Grok. Bien que Meta AI revendique un impressionnant vivier de 700 millions d’utilisateurs mensuels, il reste encore à mesurer son influence face à ChatGPT, qui domine largement le marché. Consciente des enjeux, la firme de Menlo Park met une pression considérable sur ses équipes, les incitant à intensifier leurs efforts pour affiner son intelligence artificielle et imposer Meta AI comme une référence incontournable d’ici la fin de l’année.

Dans un contexte où la course à l’innovation s’accélère, chaque entreprise rivalise d’ingéniosité pour ne pas être reléguée au second plan. Avec cette nouvelle application, Meta espère non seulement rivaliser avec ses principaux concurrents, mais également redéfinir l’interaction entre les utilisateurs et les assistants numériques, inscrivant ainsi son empreinte dans l’avenir de l’intelligence artificielle conversationnelle.