Surpuissant, Razer présente le nouveau Razer Blade 18

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le Blade 18 incarne la volonté de Razer d’offrir une expérience sans compromis grâce à des performances dignes d’un ordinateur de bureau haut de gamme, permettant de gérer les tâches et les processus de création les plus intenses, même en déplacement. De surcroît, ce nouveau Blade 18, est d’ores et déjà disponible en précommande sur Razer.com et dans les RazerStores.

Conçu pour le jeu et la création de contenu : le tout nouveau Razer Blade 18 allie puissance et mobilité

Une grande dalle taillée pour le confort et la fluidité : le premier écran 18 pouces au monde équipé du Dual Mode permet de jongler entre la résolution UHD+ à 240 Hz, qui privilégie l’immersion, et la résolution FHD+ à 440 Hz pour une fluidité maximale.

le premier écran 18 pouces au monde équipé du Dual Mode permet de jongler entre la résolution UHD+ à 240 Hz, qui privilégie l’immersion, et la résolution FHD+ à 440 Hz pour une fluidité maximale. Une puissance graphique hors pair : le Blade 18 embarque un GPU allant jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 5090 mobile et un TGP (Total Graphics Power) poussé au maximum pour gérer les tâches et les jeux les plus exigeants.

le Blade 18 embarque un GPU allant jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 5090 mobile et un TGP (Total Graphics Power) poussé au maximum pour gérer les tâches et les jeux les plus exigeants. Un processeur offrant le summum des performances : cette nouvelle mouture est équipée des processeurs Intel Core Ultra 200HX, qui offrent aux joueurs, aux créateurs et aux professionnels des performances de pointe pour jouer, produire et créer partout.

cette nouvelle mouture est équipée des processeurs Intel Core Ultra 200HX, qui offrent aux joueurs, aux créateurs et aux professionnels des performances de pointe pour jouer, produire et créer partout. Un TPP (Total Package Power) de 280 W : malgré son format mobile, la puissance de calcul est poussée à son maximum grâce à notre solution de gestion thermique la plus avancée à ce jour.

malgré son format mobile, la puissance de calcul est poussée à son maximum grâce à notre solution de gestion thermique la plus avancée à ce jour. Les fonctionnalités d’un ordinateur de bureau dans un format portable : le Blade 18 ne fait aucun compromis en offrant des options de connectivité avancées, une expérience audiovisuelle améliorée et les avantages d’un clavier gamer.

Des performances et une fidélité inégalées

Doté des dernières technologies, lui permettant d’obtenir des performances de haute volée et une qualité d’image exceptionnelle, ce nouveau Razer Blade 18 s’impose comme le plus puissant des Blade :

Le premier écran 18 pouces au monde équipé du Dual Mode pour une polyvalence sans précédent : ce superbe écran offre deux résolutions et deux fréquences de rafraîchissement, l’UHD+ natif (3840×2400) 240Hz et le FHD+ (1920×1200) 440Hz, un temps de réponse de 3,0 ms, un espace colorimétrique DCI-P3 bien couvert à 100 %, un étalonnage individuel calibré en usine ainsi qu’une certification Calman Verified. Le Blade 18 est capable d’offrir un rendu très haute définition pour les tâches qui demandent plus de minutie, comme un taux de rafraîchissement vertigineux pour enchaîner les parties compétitives qui exigent une fluidité sans faille.

ce superbe écran offre deux résolutions et deux fréquences de rafraîchissement, l’UHD+ natif (3840×2400) 240Hz et le FHD+ (1920×1200) 440Hz, un temps de réponse de 3,0 ms, un espace colorimétrique DCI-P3 bien couvert à 100 %, un étalonnage individuel calibré en usine ainsi qu’une certification Calman Verified. Le Blade 18 est capable d’offrir un rendu très haute définition pour les tâches qui demandent plus de minutie, comme un taux de rafraîchissement vertigineux pour enchaîner les parties compétitives qui exigent une fluidité sans faille. Des performances dignes d’un ordinateur de bureau contenues dans un format compact : avec une épaisseur de seulement 21,99 mm au point le plus fin du châssis, il s’agit du plus fin des ordinateurs portables de 18 pouces équipé d’un CPU Intel HX. Au cœur du système, un processeur qui assure des performances de premier ordre : l’Intel Core Ultra 9 275HX avec ses 24 cœurs, 24 threads et une montée en fréquence allant jusqu’à 5.4 GHz, afin que le Blade 18 puisse exceller dans les tâches les plus exigeantes, les jeux AAA ou encore la création de contenu. De plus, il est possible d’overclocker le système via Razer Synapse pour pousser les performances vers de nouveaux sommets.

avec une épaisseur de seulement 21,99 mm au point le plus fin du châssis, il s’agit du plus fin des ordinateurs portables de 18 pouces équipé d’un CPU Intel HX. Au cœur du système, un processeur qui assure des performances de premier ordre : l’Intel Core Ultra 9 275HX avec ses 24 cœurs, 24 threads et une montée en fréquence allant jusqu’à 5.4 GHz, afin que le Blade 18 puisse exceller dans les tâches les plus exigeantes, les jeux AAA ou encore la création de contenu. De plus, il est possible d’overclocker le système via Razer Synapse pour pousser les performances vers de nouveaux sommets. Des performances graphiques exceptionnelles : doté d’un GPU allant jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 5090 mobile permettant d’atteindre une puissance graphique maximale de 175 W, le Blade 18 offre un concentré de puissance dans le châssis le plus fin de sa catégorie. Propulsées par la nouvelle architecture NVIDIA Blackwell, les cartes graphiques pour ordinateurs portables GeForce RTX de série 50 offrent des nouveautés qui changent la donne pour les joueurs et les créateurs. Les utilisateurs profitent de performances démultipliées avec la technologie NVIDIA DLSS 4, une suite de technologies de rendu neuronal qui exploitent l’IA et dédiées aux GPU GeForce RTX de série 50. Grâce aux cœurs Tensor, le DLSS 4 est capable d’accélérer la fréquence d’images tout en préservant la netteté et la qualité de leur résolution native. La technologie DLSS Multi Frame Generation peut générer jusqu’à trois images supplémentaires par image rendue traditionnellement. En travaillant de concert avec la suite complète de technologies DLSS, cela permet de multiplier jusqu’à 8 fois les taux d’images par rapport au rendu classique. Dotés de technologies d’IA surpuissantes, les utilisateurs peuvent générer des images ultrarapides afin de débrider leur créativité grâce à NVIDIA Studio. Les microservices NVIDIA NIM, qui intègrent des modèles d’IA de pointe, permettent aux passionnés et aux développeurs de créer des assistants, des agents et des tâches IA avec des performances de haute volée sur des systèmes optimisés pour la technologie NIM.

Les fonctionnalités d’un ordinateur de bureau alliées à la praticité du format portable

Le Blade 18 est conçu pour optimiser les performances tout en offrant le même niveau de confort qu’un ordinateur de bureau, notamment grâce à :

Un refroidissement optimal et un TPP (Total Package Power) de 280 W : le système de refroidissement à chambre à vapeur du Blade 18, qui intègre les ailettes les plus fines jamais installées dans ce format, maximise la puissance graphique et maintient des performances dignes d’un ordinateur de bureau, malgré la finesse de son design. Son système à 3 ventilateurs dissipe rapidement et efficacement la chaleur, tout en garantissant des performances optimales : il s’agit de la plus grande chambre à vapeur jamais conçue par Razer.

le système de refroidissement à chambre à vapeur du Blade 18, qui intègre les ailettes les plus fines jamais installées dans ce format, maximise la puissance graphique et maintient des performances dignes d’un ordinateur de bureau, malgré la finesse de son design. Son système à 3 ventilateurs dissipe rapidement et efficacement la chaleur, tout en garantissant des performances optimales : il s’agit de la plus grande chambre à vapeur jamais conçue par Razer. Un tout nouveau clavier repensé : les nouveaux switches à ciseaux assurent une expérience de frappe plus agréable grâce à une course d’activation 35 % plus grande comparée à celle de la précédente génération du Blade 18, ainsi qu’une force d’actionnement réactive de 63 g. Ce nouveau clavier comprend également un pavé numérique de 10 touches pour plus de commodité, ainsi qu’un rétroéclairage à double LED complet et touche par touche, propulsé par Razer Chroma RGB, pour une personnalisation plus poussée.

les nouveaux switches à ciseaux assurent une expérience de frappe plus agréable grâce à une course d’activation 35 % plus grande comparée à celle de la précédente génération du Blade 18, ainsi qu’une force d’actionnement réactive de 63 g. Ce nouveau clavier comprend également un pavé numérique de 10 touches pour plus de commodité, ainsi qu’un rétroéclairage à double LED complet et touche par touche, propulsé par Razer Chroma RGB, pour une personnalisation plus poussée. Une connectivité à toute épreuve : le Blade 18 embarque 2 ports Thunderbolt (1x Thunderbolt 5 | 1x Thunderbolt 4), un port HDMI 2.1, les technologies Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 ainsi qu’un port Gigabit Ethernet, pour des vitesses de transfert fulgurantes. Il offre une connectivité sans faille pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

le Blade 18 embarque 2 ports Thunderbolt (1x Thunderbolt 5 | 1x Thunderbolt 4), un port HDMI 2.1, les technologies Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 ainsi qu’un port Gigabit Ethernet, pour des vitesses de transfert fulgurantes. Il offre une connectivité sans faille pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Une expérience audio sublimée avec THX : chaque Blade 18 est équipé de six haut-parleurs, ainsi que de la technologie THX Spatial Audio avec ses profils préréglés qui assurent un son surround virtuel 7.1 pour une meilleure immersion.

chaque Blade 18 est équipé de six haut-parleurs, ainsi que de la technologie THX Spatial Audio avec ses profils préréglés qui assurent un son surround virtuel 7.1 pour une meilleure immersion. Une capture vidéo exceptionnelle et un son cristallin : sa webcam de 5 MP, compatible Windows Hello, profite également d’un obturateur de confidentialité. La qualité de son image et de son double microphones antiparasite en font une solution idéale pour les appels vidéo.

Bonus de précommande exclusif à Razer.com et aux RazerStores :