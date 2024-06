METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER s’offre une nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

Éditions Deluxe et Day One

Pour les marchés EMEA, une édition limitée Day One est disponible en précommande, et contient le jeu complet ainsi que du contenu additionnel à télécharger, dévoilé ultérieurement. L’édition Deluxe comprend également une copie édition Day One du jeu, ainsi qu’un Steelbook® exclusif, des contenus additionnels à télécharger, un porte-clés en métal et en émail, un patch thermocollant de l’Unité FOX et des illustrations, le tout dans une boîte à clapet. En complément, un Collector’s Pack sera également disponible dans les marchés EMEA, et sera différent de la Limited Collector’s Edition disponible en Amérique. Les détails complets seront partagés ultérieurement.

METAL GEAR SOLID Legacy Series Partie 2 :

L’acteur et auteur David Hayter présente les nouvelles mécaniques et les améliorations graphiques de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER dans la dernière vidéo de la série « Metal Gear Solid Legacy » sur YouTube. Hayter aborde les principales fonctionnalités, comme le nouveau système de dégâts qui laisse des cicatrices sur le personnage principal au fil de la progression. Un nouveau dispositif de contrôles et de caméra offre également des contrôles plus intuitifs aux joueurs habitués des jeux modernes d’action à la troisième personne. En complément, Hayter discute avec le Producer Noriaki Okamura, qui travaille sur la série METAL GEAR SOLID depuis plusieurs décennies, du nouveau titre et de l’avenir de la franchise.

« Nous avons laissé le gameplay, l’histoire et le casting de doublage du jeu original tels qu’ils sont, mais nous avons dû remettre les graphismes et les contrôles au goût du jour, qui a changé au fil du temps », déclare le Producer Noriaki Okamura. « Tout ceci a été mis à jour, mais le cœur du jeu, et la vision créative de l’équipe originale – ces parties du jeu n’ont pas changé. »

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam