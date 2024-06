De nouvelles fonctionnalités sur les Pixel 8 et 8a

Partager Facebook

Moins d’un mois après le dernier Pixel Feature Drop, Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour Android, d’abord disponibles sur les smartphones Pixel. Cette annonce suit de près la WWDC 2024 d’Apple, dédiée à iOS 18 et Apple Intelligence, suggérant que Google veut rappeler ses innovations en matière d’IA pour smartphones.

La plus notable est l’introduction de Gemini Nano pour les Pixel 8 et Pixel 8a, actuellement en phase bêta et accessible via le mode développeur des paramètres.

Initialement prévue comme une exclusivité pour le Pixel 8 Pro, l’IA de Gemini Nano sera étendue à d’autres appareils équipés du SoC Tensor G3. Cette IA permettra des résumés pour l’enregistreur et des réponses intelligentes dans Gboard, tout en alimentant le chatbot. De plus, les Pixel 8 pourront désormais se connecter à des écrans externes via USB-C, une fonctionnalité très demandée qui nécessite un câble et un moniteur compatibles.

Google a également confirmé que les Pixel 8 et 8 Pro, ainsi que le Pixel 8a, bénéficient du suivi hors ligne. Cette fonctionnalité, annoncée lors de la conférence I/O de l’année dernière, permet de localiser un appareil jusqu’à 23 heures après qu’il soit éteint ou que la batterie soit épuisée grâce à l’application Find My Device.

Deux améliorations sont prévues pour l’application de l’appareil photo Pixel. Le mode HDR+ prend désormais en charge les meilleurs moments pour le Pixel 6 et les modèles ultérieurs, ainsi que le Pixel Fold et la Pixel Tablet. De plus, un nouveau sélecteur d’objectif permet de basculer facilement entre le grand angle, l’ultra grand angle et le téléobjectif sur les Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro et les Pixel Fold.

Les Pixel Fold et Pixel 6, ainsi que les modèles plus récents, bénéficient d’une nouvelle fonctionnalité Lookup dans l’application téléphone, permettant de faire une recherche inversée d’un numéro inconnu à partir des journaux d’appels récents. Cette fonctionnalité aide à identifier les appelants inconnus.

Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve les widgets Google Home Favorites pour un accès rapide aux appareils et commandes de maison connectée sur l’écran d’accueil des smartphones Pixel ou de la Pixel Watch. De plus, PayPal est désormais intégré à l’application Google Wallet, compatible avec la Pixel Watch et les montres équipées de Wear OS 3 et plus récentes, disponible en Allemagne et aux États-Unis.