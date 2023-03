Microsoft intègre ChatGPT à Excel, Word, Outlook et Powerpoint

Microsoft a présenté ce jeudi Microsoft 365 Copilot, qui intègre l’intelligence artificielle à ses différentes applications Word, Excel, Powerpoint, Outlook et Teams.

Lors d’une conférence ce jeudi, Microsoft a présenté Microsoft 365 Copilot, sa nouvelle technologie qui intègre des outils d’intelligence artificielle sur le modèle de ChatGPT dans ces différentes applications, à savoir Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Teams entre autres.

« En ce moment, nous passons trop de temps sur la corvée du travail et trop peu de temps et d’énergie sur le travail qui enflamme notre créativité et suscite la joie », a déclaré l’entreprise américaine dans un communiqué, afin de mettre en avant ces nouveaux outils.

« Copilot est intégré à Microsoft 365 de deux manières », détaille Microsoft: d’une part dans ses différentes applications, et d’autre part à travers sa nouvelle expérience « BusinessChat ». BusinessChat rassemble des données provenant de tous les outils et applications de Microsoft pour aider à résumer les discussions, rédiger des e-mails, trouver des dates clés.

Sur Word, Microsoft 365 Copilot permettra d’écrire, éditer, résumer ou créer lui-même un brouillon. Il pourra par exemple rédiger une proposition de projet sur la base d’un document ou d’une feuille de calcul, de rendre un paragraphe plus concis ou d’en changer le ton, apporter des suggestions, renforcer des arguments ou corriger des incohérences.

Sur Excel, le copilote de Microsoft 365 sera notamment capable d’analyser et d’interpréter des données, de révéler des corrélations, de générer des formules, identifier des tendances et générer des graphiques rapidement.

Autre nouveauté: Copilot peut transformer des documents écrits en présentations Powerpoint, avec en prime des annotations pour accompagner en parallèle l’utilisateur pour une présentation orale. Il est également capable de condenser de longues présentations, ajuster des mises en page ou synchroniser des animations.

Sur Outlook comme sur Teams, l’utilisateur peut demander au copilote de Microsoft de lui résumer les points importants qu’il a pu manquer dans ses derniers mails ou dans une conversation avec d’autres personnes ou synthétiser les différents points de vue qui ont été partagés au cours d’une discussion. Il facilite par ailleurs l’organisation et la programmation de réunions.

Pour l’heure, Microsoft n’a toutefois pas donné d’échéance pour la disponibilité de ces nouveaux outils, qui devraient être intégrés aux prochaines versions de la suite Office.